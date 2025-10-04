Un turismo atropella a un varón de 52 años en la calle Guido de Garda de Ponferrada

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un hombre, de 52 años de edad, resultó herido en la tarde de este sábado tras ser atropellado por un turismo a la altura del número seis de la calle Guido de Garda de Ponferrada.

El suceso se produjo a las 16.39 horas, cuando el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta, tras lo que dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para atender al herido.