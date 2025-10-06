Ciuden organiza en Ponferrada paseos entre helechos y monstruos

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

El sábado, 11 de octubre, La Térmica Cultural realiza una nueva visita guiada en el marco del proyecto Entre helechos, que permite conocer en profundidad las especies que conforman Fuego Verde. La actividad, de una hora de duración, tendrá lugar a partir de las 11:00, y tiene un coste de 5 euros para público general y de 3 euros en tarifa reducida.

Además, desde el pasado 2 de octubre, se puede visitar la nueva exposición temporal Eroding Franco, del autor Jordi Jon. Se trata de un proyecto documental que apoya el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, y que aborda la huella ecológica del franquismo en el territorio nacional.

Monstruos en La Fábrica de Luz

En La Fábrica de la Luz. Museo de la Energía, el sábado, 11 de octubre, está prevista la celebración de la actividad Octubre terrorífico: ciencia terrorífica, enmarcado en el proyecto Los talleres del museo. Tendrá lugar a partir de las 12:00 y tiene un coste de 4 euros. Una propuesta mediante la que se aplican los conceptos científicos más interesantes para que los participantes puedan experimentar con unos monstruos muy divertidos. El domingo, 12 de octubre, a partir de las 12:00, tendrá lugar otra acción enmarcada en el mismo programa. Se trata de Octubre en el huerto, para poder conocer las hortalizas más resistentes al frío, en un mes de transición como es este para los cultivos.

Además, de cara a la semana del puente con motivo del Día de la Hispanidad, donde se ha convertido el lunes 13 de octubre en festivo, las instalaciones culturales de Ciuden reprogramarán sus horarios. El domingo, 12 de octubre, La Térmica Cultural abrirá de 10:00 a 22:00 y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de 10:30 a 18:30. El lunes, 13 de octubre, ambas instalaciones permanecerán cerradas. El resto de la semana se aplica el horario habitual.