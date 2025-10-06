Repuntan las visitas al mirador de Orellán tras los fuegos en Las Médulas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las visitas al mirador de Orellán, en Las Médulas, comenzaron a recuperarse este fin de semana, aunque de forma tímida, según ha informado el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada.

Las obras en el mirador continúan activas y se prevé que finalicen en noviembre, mientras que Prada confía en que una campaña de promoción contribuya a revitalizar el turismo en este enclave afectado por los incendios del pasado agosto.

Según el regidor, hasta ahora el flujo de visitantes ha sido escaso, aunque los hosteleros locales destacan la presencia de turistas “solidarios” que buscan apoyar la comarca tras los incendios.

Las visitas coinciden con la declaración de extinguido el fuego de Llamas de Cabrera que comenzó el 8 de agosto en la zona de Benuza y que se extendió hasta Las Médulas, arrasando un total de 22.500 hectáreas y afectando al 12 por ciento de la zona de castaños.

La extinción contó con la participación de más de 150 medios de intervención.

Durante este fin de semana, se registraron también dos pequeños conatos de incendio en Villamartín de la Abadía (Carracedelo) y San Lorenzo (Ponferrada), de escasa entidad y sin consecuencias graves.