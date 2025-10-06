Ponferrada organiza una jornada de voluntariado ambiental y convivencia en el río Sil
En el marco del proyecto Apadrinamientos Libera AEMS Castilla y León, y dentro de la campaña “Ríos sin plásticos, ríos sanos”, un grupo de voluntarios medioambientales se reunió el pasado 4 de octubre en el Escenario Deportivo Social de pesca (EDS) de Ponferrada, a orillas del río Sil, para disfrutar de una jornada de naturaleza, pesca y compromiso ambiental.
Durante la actividad, los participantes realizaron una recogida de residuos en un transecto de 100 metros de ribera, contribuyendo activamente a la conservación de este valioso ecosistema fluvial. Los gráficos y fotografías obtenidos a través de la aplicación E-Litter, que registran los datos de los residuos retirados, son un reflejo elocuente del trabajo realizado y del impacto positivo que estas acciones generan en el medio natural.
Esta “pesca de basura”, modesta pero eficaz, constituye un ejemplo de la labor que AEMS Ríos con Vida Castilla y León lleva a cabo para concienciar, proteger y recuperar nuestros ríos y sus ecosistemas acuáticos. Además del beneficio ambiental, la jornada sirvió para fortalecer los lazos entre los participantes, generando un ambiente de fraternidad, colaboración, empatía y disfrute compartido con el río como principal lazo de unión de los asistentes.
La recogida de residuos, la actividad de pesca Sin Muerte y la comida común posterior, fueron también la ocasión perfecta para reunir a amigos y amigas llegados desde distintos puntos de España, unidos por el objetivo común de cuidar y valorar nuestros entornos fluviales, ayudando a enriquecer el patrimonio natural fluvial que atesora la comunidad de Castilla y León.
Desde AEMS Ríos con Vida Castilla y León lanzamos una invitación abierta a pescadores, amantes de la naturaleza y entidades públicas y privadas a unirse a este esfuerzo colectivo. El cuidado de las riberas, paseos y ecosistemas fluviales es una tarea compartida, donde cada pequeña acción suma en la construcción de ríos más limpios, sanos y llenos de vida para el planeta que habitamos.