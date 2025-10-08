Dos mujeres heridas de madrugada tras el vuelco de su coche en Fuentesnuevas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos mujeres de 24 y 60 años resultaron heridas en la noche del martes al miércoles, después de que sufrieran un accidente con el coche en el que viajaban. El vehículo quedó volcado en una calle de Fuentesnuevas, en el municipio de Ponferrada.

El suceso tuvo lugar a las 2:09 horas del día 8 de octubre, a la altura del número 330 de la avenida de Galicia y se solicitó asistencia para una mujer de 60 años que se encontraba conmocionada.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Municipal y Nacional, además de los Servicios de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que finalmente atendieron también a la otra ocupante, de 24 años. Ambas fueron trasladadas al Hospital del Bierzo. Los Bomberos de Ponferrada se encargaron de la limpieza a la vía.