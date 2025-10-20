Cancelan la movilización por la sanidad en Ponferrada por coincidir con otros eventos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana ha anunciado la cancelación de la marcha que estaba prevista para el domingo 26 de octubre en Ponferrada, tras constatar la coincidencia de fecha con otros eventos similares en la comunidad autónoma.

El comité organizador ha explicado que la decisión busca favorecer la unión de fuerzas y la máxima participación ciudadana, con el objetivo de evitar la dispersión de la asistencia y maximizar el impacto de las reivindicaciones.

La plataforma ha reiterado su compromiso con la mejora de los servicios sanitarios en la comarca y ha agradecido el apoyo y la disposición de los ciudadanos, colectivos y asociaciones que habían mostrado su adhesión a la convocatoria.

Asimismo, ha adelantado que se informará próximamente de nuevas acciones y movilizaciones orientadas a mantener la exigencia de mejoras en la sanidad pública del Bierzo y Laciana