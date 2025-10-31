Herido después de que su coche haya dado varias vueltas de campana en Cubillos del Sil
El varón presenta un golpe en la cabeza
Un hombre de 63 años de edad resultó herido hoy tras sufrir un accidente en la carretera CL-631 y dar varias vueltas de campana con su coche a 100 metros de la rotonda de acceso a la localidad de Cubillos del Sil (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
El suceso se produjo a las 12.02 horas de esta mañana en esa vía, sentido Ponferrada, y el varón presenta una herida en la cabeza, aunque se encuentra consciente, y se ha movilizado a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta el lugar se desplazan también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.