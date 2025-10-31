Herido después de que su coche haya dado varias vueltas de campana en Cubillos del Sil

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Un hombre de 63 años de edad resultó herido hoy tras sufrir un accidente en la carretera CL-631 y dar varias vueltas de campana con su coche a 100 metros de la rotonda de acceso a la localidad de Cubillos del Sil (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 12.02 horas de esta mañana en esa vía, sentido Ponferrada, y el varón presenta una herida en la cabeza, aunque se encuentra consciente, y se ha movilizado a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta el lugar se desplazan también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.