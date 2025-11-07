Herida una mujer al ser atropellada por un turismo en Ponferrada

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Los atropellos continúan siendo un accidente habitual en la provincia leonesa. El último ha ocurrido durante la noche de este viernes.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso a las 20:43 horas, cuando un turismo ha atropellado a una mujer en la avenida del Bierzo, número 22, en Ponferrada.

La víctima ha sido una mujer de 28 años de edad que refería dolor en una pierna.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.