El Bierzo y Laciana homenajearán este martes a Nevenka Fernández

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana celebrará este martes 25 de noviembre, a las 19 horas, en la calle La Paz, el acto central del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema ‘Cuenta con nosotras. Contamos contigo’, que contará con un homenaje a Nevenka Fernández.

El acto del 25N, que incluirá intervenciones breves y acciones simbólicas, celebrará en el lugar donde estuvo su mural y que fue borrado recientemente, en un pequeño homenaje a la mujer cuya lucha “ha sido un referente pionero contra el acoso y el abuso de poder en Ponferrada y en toda España”.

“Su valentía abrió camino a muchas mujeres, rompió un tabú social y dejó una huella que sigue siendo esencial en la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres, por lo que la concentración incluirá un pequeño homenaje en memoria de su trabajo y su denuncia”, señalaron desde la Plataforma.

En un contexto social donde “los discursos negacionistas avanzan y las instituciones reducen recursos destinados a igualdad y prevención”, la Plataforma alertó de que la violencia machista “continúa adoptando formas variadas, cotidianas y profundamente normalizadas, que siguen sin recibir la respuesta pública necesaria”.

Por este motivo, el acto de mañana pondrá el foco en cinco dimensiones de la violencia patriarcal, presentes en la vida diaria de miles de mujeres del Bierzo y Laciana. “Son violencias reales, constantes y estructurales, pero a menudo invisibilizadas. No basta con recordar las cifras de asesinatos: hay que nombrar también lo que pasa antes, durante y después”, señalaron desde la Plataforma.

Desde la Plataforma recordaron también que, pese a la magnitud del problema, “las políticas públicas municipales son insuficientes”, por lo que exigieron “responsabilidad, recursos y compromiso real con la igualdad, la prevención y la atención a las víctimas en todos los niveles”, así como “un programa sólido destinado a visibilizar y educar a la ciudadanía, especialmente desde pequeños”.