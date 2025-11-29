Vox denuncia una agresión en una mesa informativa en Ponferrada

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La portavoz de Vox en Ponferrada (León), Patricia González, ha denunciado una agresión que se ha producido este sábado a un compañero de partido en una mesa informativa ubicada en la Plaza Julio Lazúrtegui.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, los de Santiago Abascal han señalado que la "violencia de la izquierda no tiene límites". "Unos señalan, otros golpean y luego Pedro Sánchez les indulta. Si creen que van a frenar a Vox, pueden sentarse a esperar", ha asegurado el partido.

En un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, González ha asegurado que "unos señalan, otros golpean y luego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les indulta".