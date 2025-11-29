Vox denuncia una agresión en una mesa informativa en Ponferrada
Los de Santiago Abascal han señalado que la "violencia de la izquierda no tiene límites".
La portavoz de Vox en Ponferrada (León), Patricia González, ha denunciado una agresión que se ha producido este sábado a un compañero de partido en una mesa informativa ubicada en la Plaza Julio Lazúrtegui.
A través de un comunicado recogido por Europa Press, los de Santiago Abascal han señalado que la "violencia de la izquierda no tiene límites". "Unos señalan, otros golpean y luego Pedro Sánchez les indulta. Si creen que van a frenar a Vox, pueden sentarse a esperar", ha asegurado el partido.
En un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, González ha asegurado que "unos señalan, otros golpean y luego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les indulta".