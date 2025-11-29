El vídeo de la agresión a un miembro de Vox en una mesa informativa en Ponferrada

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El partido político Vox ha denunciado este sábado una agresión ocurrida en una de sus mesas informativas, situada en la céntrica Plaza Julio Lazúrtegui de Ponferrada. El incidente, grabado y difundido a través de redes sociales por la propia formación, muestra a un individuo acercándose a la carpa, increpando a los voluntarios y, posteriormente, volcando y golpeando el material de la mesa.

Según el comunicado emitido por Vox y declaraciones recogidas por medios locales, la agresión se produjo contra uno de los miembros que atendía el punto informativo del partido.

Patricia González, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, condenó firmemente lo sucedido. En un mensaje difundido en la red social X, la portavoz aseguró que la formación no se dejará intimidar por este tipo de actos violentos.

Desde el partido se ha vinculado el ataque a la tensión política actual, señalando que "la violencia de la izquierda no tiene límites". La denuncia de Vox concluye con una advertencia aludiendo a la coyuntura nacional: "Unos señalan, otros golpean y luego Pedro Sánchez les indulta. Si creen que van a frenar a Vox, pueden sentarse a esperar".

Hasta el momento, se desconoce si el partido ha presentado una denuncia formal ante las autoridades por la agresión y los daños materiales. El vídeo ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde se ha compartido ampliamente.