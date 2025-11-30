Dos personas heridas y atrapadas en su vehículo tras un accidente en Ponferrada

La agresión tuvo lugar en el Hospital El Bierzo.L. de la mata

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de la salida de vía y vuelco de un turismo en la avenida de Oporto, en Ponferrada, en la rotonda la calle Burdeos.

El alertante había comunicado que dos personas habían quedado atrapadas en el interior del vehículo y que estaban heridas.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Policía Local de Ponferrada, a los Bomberos de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P.) de León y al centro coordinador de urgencia (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una Unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar han actuado los bomberos para excarcelar a los heridos y los servicios de emergencia sanitaria han atendido a un varón de 82 años y a una mujer de 73 años que son trasladados en la UME al Hospital El Bierzo de Ponferrada.