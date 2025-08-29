Fiestas de la Encina: arte, música y tradición

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Ponferrada se viste de gala para recibir las esperadas Fiestas de la Encina, que este año se celebrarán del 29 de agosto al 9 de septiembre. Serán doce jornadas en las que la capital berciana combinará tradición, cultura, música y novedades tecnológicas, con el objetivo de ofrecer un programa inclusivo que atraiga tanto a los vecinos como a visitantes de otras localidades.

Entre los elementos que más expectación han generado se encuentra un espectáculo de drones, que se incorpora por primera vez a la programación, y la notable respuesta de la ciudadanía en la segunda edición de la Concentración de Peñas, que reunirá a más de medio centenar de agrupaciones.

El arranque oficial tendrá lugar este viernes, 29 de agosto, con el pregón a cargo del humorista Leo Harlem, que se celebrará a partir de las 21:30 horas en el Ayuntamiento. Como manda la tradición, los gigantes —que este año protagonizan el cartel— y los cabezudos desfilarán previamente por las calles. La jornada inaugural concluirá con la música de «Los 40 sessions», que animará la primera noche de fiesta.

El sábado, 30 de agosto, será el turno de la Concentración de Peñas, que en su segunda edición ha registrado un notable aumento de participación, logrando reunir a más de cincuenta agrupaciones. El recorrido dará comienzo a las 12:30 horas desde la plaza Tierno Galván, convirtiendo las calles en un punto de encuentro para el color y la alegría. Este año, la concentración incluirá varias novedades, entre las que destaca el fin de fiesta en el Bulevar Juan Carlos I de La Rosaleda, donde se llevarán a cabo juegos, actividades y la actuación de una discoteca móvil. Además, el recorrido contará con ambientación musical en todo momento, asegurando un ambiente festivo desde el inicio hasta el cierre.

El domingo, 31 de agosto, dará inicio el festival Circo sin Red, una cita ya clásica en estas fechas. Esa misma noche llegará uno de los momentos más esperados: a las 22.00 horas, el Auditorio Municipal se iluminará con un espectáculo de drones a cargo de la empresa Umiles Drone Light Show, con experiencia en eventos de relevancia tanto nacional como internacional, que promete ofrecer una alternativa innovadora y sostenible a los tradicionales fuegos artificiales.

El 1 de septiembre abrirá sus puertas la Ciudad Mágica de Cima, con el pregón de Borja Valle y un total de 38 talleres que se mantendrán hasta el 6 de septiembre. Entre ellos, se incorporan este año propuestas novedosas como actividades del Anillo Verde y talleres de petanca, todos ellos atendidos por una red de 485 voluntarios.

La tradición marca tambien la programación con la celebración, el dia 8 de septiembre, con la celebración del Día de la Encina y la tradicional ofrenda, en este caso a cargo del Berlanga del Bierzo.

La programación incluye, además, la tradicional Exposición de Pintura, la Casa Cultural de Andalucía, la Feria de Cerámica con cerca de cuarenta expositores, el mercado medieval y actividades dirigidas al público infantil.

Con esta programación, Ponferrada busca no solo mantener viva su tradición festiva, sino también ofrecer nuevas experiencias que fortalezcan el vínculo de la ciudad con sus habitantes y conviertan las Fiestas de la Encina en una referencia cultural y de ocio dentro y fuera del Bierzo.

