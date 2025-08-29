Leo Harlem: «El humor es una buena terapia, es una muy buena medicina»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El cómico Leo Harlem ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Encina 2025, ya que «el humor es una buena terapia, es una medicina».

El artista hizo referencia a la situación de los incendios que ha vivido la comarca este mes de agosto. «Quiero dar mucho ánimo a la gente y que sea un punto de partida para el optimismo y la energía, que es lo que tiene esta tierra», enfatizó. Así, el pregón cambia «un poquito para transmitir esa necesidad de impulsarse y que la vida sigue».

El alcalde y el concejal con el pregoneroL.DE LA MATA

El humorista dijo que «es de la tierra», mientras que sus hermanos son de Valladolid «son más flojos». Así, recordó cómo, cuando tenía 20 años, conoció las fiestas de Ponferrada. «He venido con amigos que se quedaron asustados del ambientazo». También se declaró seguidor de la SD Ponferradina.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, destacó que con este acto arrancan las fiestas tras el «episodio doloroso» vivido en las últimas semanas.

Por ello, el regidor quiso tener un recuerdo para todas aquellas personas que se han visto afectadas por los incendios, especialmente quienes han perdido la vida.

«La vida sigue y estamos en el inicio de unas fiestas muy esperadas por todos, y que los niños, los jóvenes, nuestros hosteleros, nuestros comerciantes tienen derecho a disfrutar, y también toda la ciudadanía ponferradina y toda la comarca», puntualizó.