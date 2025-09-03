Grandes artistas se subirán al escenario ponferradino por las Fiestas de la Encina

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La música toma protagonismo en La Encina con una programación que promete llenar de ritmo y emoción cada rincón de Ponferrada con un cartel de actuaciones para todos los gustos musicales.

Conciertos al aire libre gratuitos, artistas de renombre nacional e internacional y una cuidada selección de talentos locales se dan cita en un evento que convierte la ciudad en el escenario ideal. Tras la apertura que corrió a cargo de Los 40 Sessions, en la noche del pasado viernes y el concierto de Tito & Tita, el sábado en el Auditorio, que ofreció una opción para los amantes de los clásicos, queda mucho por escuchar en las Fiestas de la Encina 2025. A partir del 4 de septiembre arranca la VII Edición del Hot Spot Soul Weekender, un festival que inundará la ciudad de soul y funk.

La Térmica Cultural y la Plaza de San Lorenzo serán los escenarios principales de un evento que traerá a Ponferrada una gran programación de música. El festival comienza el viernes 5 a las 13.00 horas en la Térmica Cultural con la actuación de The Soulful Trio, el dinámico Organ Trio de Barcelona que reinventa el jazz y el soul. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el festival se vestirá de nostalgia con un homenaje a Menta, la banda ponferradina que en 1980 marcó una generación con el éxito Ya lo ves.

Esa misma noche, Los Rebeldes inaugurarán los conciertos gratuitos en la Plaza del Ayuntamiento. En la Barcelona de 1979, tras dos años compaginando actuaciones en solitario y con su primer grupo (Chocopolvo), Carlos Segarra funda Los Rebeldes junto con Aurelio Morata y Moisés Sorolla.

En sus 45 años de carrera, rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español.

El viernes 5 de septiembre será el momento de revivir los grandes éxitos del pop español con Fórmula V.

Es el grupo insignia que mayor número de éxitos ha generado en nuestro país, creadores de de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del pop en los países de habla hispana.

Un encuentro musical multigeneracional para todas las edades donde todos sus himnos, absolutamente todos, forman parte de nuestras vidas. El sábado 6, el PonfeRock hará vibrar la ciudad con la potencia del rock, contando con actuaciones de El Drogas, Los de Marras y Perro Futuro, entre otros. El domingo 7 de septiembre llegará uno de los momentos más esperados. Leiva tomará el Auditorio Municipal con su Tour Gigante 2025.

El cantautor, conocido por su energía inagotable y su talento multifacético, combina poesía urbana y melodías intensas, desde sus días en Pereza hasta su consolidada carrera en solitario.

Y es que en 1999, formó junto a Rubén Pozo la banda de pop rock Pereza, con la que grabó seis discos hasta su separación en 2011. Tras la disolución del grupo, inició una carrera como solista de rock alternativo, en la que lleva seis discos de estudio y un directo, titulado Madrid Nuclear. Su último trabajo, bautizado como Gigante será la propuesta en el Bierzo.

«Hablamos no sólo del artista más consolidado del rock´n´roll nacional sino también de un tour con fechas muy escogidas, con apenas 30 actuaciones en ciudades que en su mayoría son capitales de provincia», remarcó el concejal Carlos Cortina durante la presentación.

Para cerrar la programación con broche de oro, el martes 9 de septiembre habrá dos conciertos muy especiales.

A las 19.00 horas, Pica Pica deleitará a los más pequeños en la Plaza del Ayuntamiento, ofreciendo un espectáculo lleno de humor, juegos y canciones.

Por la noche, la superestrella argentina María Becerra subirá al Auditorio Municipal, cerrando la cartelera con su energía y su pop juvenil que ha conquistado al público.

La presencia de la Argentina será, sin duda, uno de los momentos más esperados de estas fiestas, poniendo el cierre perfecto a una programación musical llena de variedad y talento. Las orquestas también tienen su espacio estos días. Se podrá vibrar al ritmo de Panorama, París de Noia, Funçao Públika.

A estas se le suman otras como: Olympus, La Fórmula, Origen, Panamá, Finisterre y La Florida Band.