Homenaje de los moteros a la patrona la Virgen de La Encina

Ya se está convirtiendo en una tradición anual. Los moteros acuden ante la Encina. Las Asociaciones de Moteros Tierras del Norte de Ponferrada y los Cuervos Rojos de Toral de los Vados e integrantes del Motoclub Bañezan pidieron por los socios fallecidos de accidente y la bendición para las motos y los cascos. A la Patrona del Bierzo le ofrecieron flores. Tuvieron un recuerdo del directivo de la Bañeza que falleció cuando realizaba trabajosde voluntario contra el fuego.