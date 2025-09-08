Sonidos festivos de tamboriteros en Ponferrada

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La ambientación festiva en la Encina de Ponferrada se mantiene con sonidos ancestrales. En este sentido ayer domingo tenía lugar la novena edición del encuentro de tamboriteros, con pasacalles por los diferentes barrios de la ciudad, acompañados por los emblemáticos gigantes. La concentración y salida por las calles tenía lugar desde la plaza del Ayuntamiento. A eso de la una de la tarde también había baile popular con la intervención de los tamboriteros en la plaza de la Encina.