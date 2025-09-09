María Becerra satisface a sus incondicionales

Publicado por EP Creado: Actualizado:

En la jornada grande de las fiestas de la Encina, ayer noche 8 de septiembre, era el turno para lucirse de la artista argentina María Becerra, que llegaba y actuaba en Ponferrada después del éxito arrollador de Leiva, con el Auditorio a rebosar. Anoche, sobre el mismo escenario y en la pista y gradas estuvieron los incondicionales de Becerra, quien se entregó para satisfacer a su público. La actuación musical comenzaba pasadas las diez de la noche. La cantante, compositora, actriz y exyoutuber argentina, creadora de contenidos de entretenimiento en su canal de YouTube, con millones de suscriptores, hizo las delicias de su público. Su presencia despertó el interés de cientos de jóvenes que siguen sus actuaciones ligados también a las redes sociales, con diferentes conciertos.