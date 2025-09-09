Todos con el folclore y la muestra de canción berciana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un programa festyivo tiene que dar satisfacción (o al menos intentarlo) a todo tipo de gustos. Y así, siguiendo la tradición del rico folclore berciano se celebraba en la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo con el día central de la Encina, la Muestra de la Canción Berciana. En esta ocasión, no solo los mayores disfrutaron de aquellas canciones populares de hace muchas décadas, sino también se vio interés de las nuevas generaciones.

Sobre el escenario de la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada estuvieron la ronda Eñ Salvador de Toral de Merayo, la coral Virgen del Carmen, ña coral Santa Rita, Bierzo Canta, la rondalla musical Amigos, el grupo Los Exquisitos, la coral Siloa, Soleras Bewrciana, Voces de Montes Aquilianos y la ronda Amigos del Bierzo. El folclore se vivió en las calles.