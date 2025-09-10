Pedanías y barrios cierran el Día de la Encinina con la Ofrenda a la Virgen

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un año más, la ciudad se despide de las fiestas con el tradicional Día de la Encina, «el día de Ponferrada», como afirmó el alcalde, Marco Morala. «Es una jornada más íntima para todos los ponferradinos», destacó. Morala aprovechó la ocasión para pedir a la Virgen de la Encina «algo para todos».

«En primer lugar, salud para los ciudadanos; en segundo lugar, actividad económica y empleo para que las generaciones futuras puedan quedarse en Ponferrada; y también que los poderes públicos y quienes gobiernan huyan del enfrentamiento, la crispación y la polarización», matizó. Asimismo, subrayó la necesidad de una inversión «que traiga a Ponferrada esos proyectos tan necesarios. No es que seamos más que otros territorios, pero tampoco somos menos, y necesitamos una reactivación económica e industrial, además de grandes infraestructuras».

El regidor recordó que las fiestas han estado marcadas por «las circunstancias difíciles del pasado mes de agosto» y, por ello, el Voto de Villa llega cargado de «sensibilidad, sentimiento y, desde luego, un especial sentido». Destacó que las pedanías aportan «lo mejor de sus pueblos y de sus barrios, no solo lo que nace de su tierra, sino también lo mejor de sus vecinos, que han estado a la altura durante los difíciles episodios».

El alcalde también hizo balance de estos días festivos, cargados de actividades para todos los públicos. «El balance es bueno, pero vamos a esperar a que concluyan; en principio, lo valoro muy positivamente», apuntó. Por su parte, el teniente alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, pidió colaboración al resto de administraciones ante la situación del medio rural tras los incendios. Recordó que desde la Junta de Castilla y León existe un plan de reconstrucción «para todo lo que ha ocurrido en nuestro Ayuntamiento, en todos los pueblos y pedanías afectadas». Asimismo, solicitó colaboración a la Diputación Provincial, ya que «han quedado destrozadas algunas carreteras; en Carracedo de Compludo y Palacios de Compludo se ha notado incluso el paso de la maquinaria pesada». A su vez, los alcaldes pedáneos coincidieron en su ofrenda a la patrona con una petición que planteó el de Los Barrios, Sigifredo Verdial como que «saquen del abandono en el que tienen al medio rural». En la misma línea, el de San Andrés de Montejos, Víctor Franco, incidió en que «no tenemos presupuesto y necesitamos desbroces, servicios, limpieza… y, sobre todo, al calor de los incendios, perímetros de seguridad en los pueblos».