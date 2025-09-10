Pica-Pica hace bailar a los «peques» con su espectáculo en Ponferrada

Un momento de la actuación en la plaza del AyuntamientoL.DE LA MATA

El Grupo Pica Pica reunió al público infantil en la plaza del Ayuntamiento para despedir las Fiestas de la Encina, que durante doce días han llenado Ponferrada de actividades y alegría. El popular trío puso en escena su divertido espectáculo, muy conocido y querido por los más pequeños.

Pica Pica inició su andadura a través de su canal de YouTube, que cuenta con más de diez millones de suscriptores, y desde entonces se ha consolidado como un referente del entretenimiento infantil.

El espectáculo fue una actuación lúdica, musical e interactiva, en la que niños y adultos disfrutaron cantando, bailando y participando en juegos. Belén, Nacho y Emi ofrecieron un recorrido por sus canciones más emblemáticas, sin dejar de interpretar algunos de sus temas más recientes, logrando que toda la plaza se llenara de música y sonrisas.

Con esta actuación, los pequeños de Ponferrada pudieron despedirse de las fiestas con una experiencia inolvidable, en la que la diversión y la participación fueron los protagonistas, cerrando así doce días de celebraciones cargadas de cultura y entretenimiento para toda la familia.