Un interno de la prisión provoca un incendio en una celda y arroja un colchón en llamas a los funcionarios

Un interno de la prisión La Moraleja de Dueñas (Palencia) provocó ayer un incendio tras quemar el colchón de su celda. Así lo denunciaron desde el sindicato ‘Tu Abandono me Puede Matar’ a través de un comunicado. Al parecer, el preso estaba en aislamiento y había manifestado en reiteradas ocasiones durante la mañana que no quería estar ahí y que no iba a cumplir la sanción.

Ante esto, provocó un incendio para que los funcionarios al entrar en funcionamiento las alarmas acudieran inmediatamente a intentar sofocar el fuego. Al intentar poner a salvo al interno, se abrió la puerta de la celda y éste les lanzó el colchón en llamas con intención de agredirlos y provocando que uno de ellos cayera al suelo.

La celda quedó prácticamente calcinada y el interno tuvo que ser trasladado a la Enfermería del Centro donde recibió las primeras atenciones sanitarias. Posteriormente, fue trasladado al hospital Río Carrión por presentar quemaduras importantes en las manos. Según la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios, “fue necesario entrar en la celda con un equipo autónomo de respiración y una visibilidad casi nula para sacar al interno y sofocar el incendio, lo que se consiguió gracias a la profesionalidad y entrega de los compañeros”.

Desde el sindicato quisieron incidir en que estas situaciones “son constantes” en el centro penitenciario y que “los trabajadores se ven obligados a ejercer de bomberos, policía, psicólogos, trabajadores sociales o educadores”. Por eso, solicitaron al Ministerio “mayor respaldo legal” y que los funcionarios sean considerados como “Agentes de la Autoridad”. "Seguimos reclamando además un estatuto propio que recoja las peculiaridades de nuestro trabajo y un sector de negociación para prisiones", concluyeron en el comunicado.