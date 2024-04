El Gobierno llevará la ley de Concordia de CyL al Constitucional si no decae

Publicado por ICAL Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que el Gobierno llevará al Constitucional las leyes antimemoria impulsadas por PP y Vox. En concreto, el ministro exigió, en la La Hora de la Uno, la retirada de la proposición de la ley de Aragón, aprobada en febrero, y de las proposiciones de ley de la Comunidad Valenciana y la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, presentada la semana pasada por los portavoces de PP y Vox en las Cortes, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera.

A juicio del ministro, en el caso de Valencia y de Castilla y León, lo importante «sería que esas proposiciones decayeran, que no caminaran». «En el fondo lo que estamos haciendo no es reescribir la historia, es intentar blanquear etapas como la dictadura». «Es inadmisible porque lo que pretende el Partido Popular obligado por Vox y cediendo el Partido Popular es blanquear la dictadura. No se puede igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de privación de derechos, de desapariciones, de tortura, de ausencia de libertad con un periodo democrático. Eso es inadmisible».

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, se mostró en Burgos «sorprendido» por la «actitud de doble rasero» del Gobierno central en cuanto al anuncio realizado por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que llevará al Constitucional las leyes «antimemoria» impulsadas por PP y Vox.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, consideró la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, propuesta por el Partido Popular y Vox, como «complementaria» a la ley de Memoria Democrática, pese al anuncio del Gobierno de recurrir la tramitación de estas normas.