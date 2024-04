Los expertos urgen «dar una vuelta» para vincular empresa y universidad

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La séptima edición del congreso Somos Castilla y León , organizado por el diario El Mundo de Castilla y León, llegó ayer en Valladolid a la conclusión de que la Comunidad es una tierra de oportunidades para poder desarrollar el talento pero también se demandó la adaptación de la universidad pública a las necesidades de la empresas, y más en un escenario de cambio tecnológico y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

El viceconsejero de Sanidad, Jesús García-Cruces, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, aseguraron que Castilla y León es una tierra «llena» de oportunidades y un terreno «abonado» para el talento, gracias a que está en el top de la educación en España y casi de Europa. Por su parte, el director general adjunto del Banco Sabadell, Pablo Junceda, subrayó que la empresa recibe a muchas personas talentosas pero con una formación que no se adecúa a la realidad del mundo empresarial, por lo que abogó por «darle una vuelta» al sistema universitario y la formación media. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, salió en defensa de las ciudades del tamaño de su ciudad para captar a personas que, en su día, salieron y ahora, con familias, optan por regresar, gracias a la movilidad y la flexibilidad laboral como el teletrabajo pero también movido por los servicios públicos y la buena calidad de vida en capitales de provincia.

«Despertar el talento»

La segunda mesa redonda del congreso, que tuvo por título Educación y talento, aliados del desarrollo, contó con dos ‘pepitos grillo’ como Mirian Andrés y Junceda, quien lamentó que la universidad sea «lenta» y «aburrida», por lo que abogó por una transformación «relevante» de la universidad. «El talento hay que despertarlo cuando la formación es útil y se centra en los valores y la cultura», precisó. En este sentido, el director general adjunto del Banco Sabadell puso el ejemplo de que la universidad pública no puede seguir explicando, durante tres meses, la letra de cambio cuando, en la actualidad, ya nadie la usa. Recordó que en las grandes economías de Europa como Alemania, se trabaja en la formación dual «de verdad» entre empresa y universidad. «Si no trabajan juntos, no se despierta el talento», sentenció. También, precisó que la empresa necesita universitarios pero también otros perfiles, sin olvidar que el empresario no es un problema sino una solución, por que genera riqueza y empleo. «Las empresas van donde se les apoya, con licencias rápidas, impuestos bajos y ecosistema amigable», añadió.

La alcaldesa de Palencia apuntó que las ciudades tienen un «hardware» como son los servicios públicos y la calidad de vida y un «software» como es un ecosistema empresarial competitivo, donde los ayuntamientos tienen que contar con ayuda por parte de otras administraciones. A su juicio, el talento está distribuido en todo el territorio pero no así las oportunidades. No en vano, consideró que algunas zonas de España están «colapsadas» de oportunidades.

En cuanto al mundo universitario, Andrés reconoció que hay universidades «magníficas» en Castilla y León pero apostó por dejar de «mirarse de reojo». En este sentido, habló que se implantará en 2025 el grado de Biotecnología en el campus de la Universidad en Valladolid (UVa) en Palencia, que ha despertado cierto temor en Salamanca. Por último, la socialista se preguntó por qué la Comunidad exporta tanto talento a otros territorios, con oportunidades más abiertas y que han creado una marca para atraer a los jóvenes. De ahí que reclamara un esfuerzo de las empresas para pagar a ese talento joven y una alianza público privada para frenar esas «sangría».