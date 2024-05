Aluvión de más de 100 ofertas para gestionar la conservación de 4.600 km de carreteras de CyL

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Un aluvión de más de 100 ofertas de empresas interesadas en la gestión de la conservación de 4.600 kilómetros de carreteras de Castilla y León ha llegado a los buzones de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Los equipos de contratación trabajan para cerrar este gran contrato, con un presupuesto de 65 millones en sus cuatro lotes, con el objetivo que se adjudique a finales de mes o principios de junio.

Este actuación, que tiene un horizonte temporal de cuatro años (48 meses), inició en la recta final de 2023 su proceso de contratación, con su paso por el Consejo de Gobierno en noviembre y la publicación en diciembre de la licitación, si bien el pliego fue rectificado un mes después, ya en enero. Desde entonces se abrió el periodo de recepción de ofertas, que se cerró con un total de 117, si bien algunas empresas o uniones de varias han concurrido a los cuatro lotes y otras sólo a algunos.

No obstante, Movilidad limita a un máximo de dos lotes, los que se pueda adjudicar a un solo licitador, con el objetivo de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas. Además, se permite a las empresas que registren su propuesta de manera «global», en grupos de varios lotes o por lotes individuales, ya que no tendrán la consideración de doble presentación, siempre que tengan la precaución de no presentar más de una vez oferta al mismo lote.

Con unos nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad ya aprobados, Movilidad calcula que en unas semanas dejará listo para ejecutarse este nuevo contrato, el de mayor importe, que afecta a la red de titularidad autonómica de la provincia de Ávila, de la zona oeste de León, de Palencia y Valladolid.

Para ello, tiene que cerrar el proceso de análisis y formular una propuesta de adjudicación, que tras convertirse en firme, dará paso a la formalización del expediente.

La maquinaria de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras es la que se ha encargado de este expediente de 65,6 millones de euros, que se divide en cuatro lotes, uno por provincia, para renovar los contratos de servicios de conservación ordinaria, que recogen las tareas de vialidad y de seguridad mediante la vigilancia, atención de accidentes e incidencias, señalización, mantenimiento del patrimonio viario y estudios de siniestralidad y seguridad vial.

Además, con esta actuación la Consejería de Movilidad encarga los servicios de vialidad invernal, cuya campaña tiene una duración de seis meses desde el 1 de noviembre del año respectivo al 30 de abril del siguiente.