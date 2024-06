Carriedo:"La Amnistía es el precio político y la financiación a Cataluña, el económico para que Sánchez siga en Moncloa"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido hoy que si la Ley de Amnistía fue el "precio político que se pagó" para que Pedro Sánchez fuera "investido" presidente del Gobierno, la "financiación a la carta y los 15.000 millones para Cataluña" es el "precio económico a cambio de que siga en La Moncloa".

"Pero no lo paga el Gobierno, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos", ha sentenciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno donde ha lamentado las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al asegurar que Cataluña debe tener un "tratamiento especial" en financiación.

"Me preocupa mucho lo que ha dicho. Y esto sí que rompe nuevamente el principio de igualdad entre todos, al plantear este principio de financiación a la carta de una única comunidad autónoma y otorgar 15.000 millones de condonación de la deuda", ha expuesto.

Para argumentarlo, Carriedo se ha puesto en la piel de "las gentes" de Castilla y León que pagan sus impuestos y que en vez de destinarse a "mejorar sus servicios públicos", sirvan para "pagar un precio político para que Pedro Sánchez siga en el Gobierno.

"Si la amnistía fue el precio político que se pagó a cambio de la investidura, esta financiación a la carta y estos 15 mil millones de euros es el precio económico que se paga a cambio de que Pedro Sánchez siga la Moncloa, pero no lo paga el gobierno, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y lógicamente nos parece que la financiación autonómica tiene que negociarse entre todos, en condiciones de igualdad", ha desarrollado.

Al hilo de estas palabras, el portavoz de la Junta no ve "normal" que durante esta legislatura solo se haya celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera al que no asistió la consejera de Cataluña porque, ha recordado, dijo que lo iba a negociar "bilateralmente". "Ahora vemos que aquellas palabras encuentran la respuesta en la ministra de Hacienda, que tendría que garantizar la igualdad entre todos los españoles y lo que hace es romperla creando una financiación a la carta para los separatistas de Cataluña y otra para el resto y esto nosotros no lo podemos aceptar", ha zanjado.

Situación que ha extrapolado a la decisión de la Junta de recurrir la Ley de Amnistía al considerar que también rompe el "principio de igualdad entre españoles". En este punto, Carriedo ha avanzado que los servicios jurídicos de la Junta están "rematando la redacción del recurso" después de que se publicara el martes en el Boletín Oficial del Estado y entrara en "vigor ayer, al día siguiente de su publicación".

En este sentido, el portavoz ha explicado que una vez tenga el informe se enviará al Consejo Consultivo, se "valorarán sus apreciaciones" y se presentará por vía judicial. "Nosotros estamos firmemente comprometidos con la igualdad y, por tanto, cualquier cuestión que rompa la igualdad entre españoles que dé más derechos a algunos españoles frente a otros, pues nos parece que tiene que ser recurrida, para ahondar en que Castilla y León no será la única autonomía que lo haga, lo harás más y de "diversos signos políticos".