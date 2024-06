Mañueco insiste en denunciar el "robo" de la condonación a Cataluña: "Para unos el indulto, para CyL en insulto"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que llevará a los tribunales el "robo" y la "corrupción" que, a su juicio, supone la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. "Para unos en indulto y para Castilla y León el insulto", ha afeado.

Mañueco se ha referido a la financiación diferenciada que negocia el Gobierno con la Generalitat en su intervención de la Junta Directiva del PP, donde ha definido al PSOE como partido de la "mentira y la corrupción". "Perdieron las autonómicas, perdieron las municipales, perdieron las generales y ahora han vuelto a perder en las elecciones europeas en Castilla y León, son el partido del fracaso continuo y paulatino, en Castilla y León los ciudadanos los tienen bien calados".

De este modo, el presidente de los 'populares' en la Comunidad ha defendido que los ciudadanos no pueden "tolerar" la "desigualdad", un punto en el que se ha referido a los "privilegios" que otorga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "mantenerse en el sillón". "Rompió con la igualdad cambiado siete votos por amnistía y ha vuelto a romper igualdad con el regalo 15.000 millones para sus socios del dinero de todos, roba a Castilla y León y todos los españoles esto es corrupción política y nos defenderemos en los tribunales", ha reiterado.

Fernández Mañueco se ha afeado que Sánchez crea "compatible" una financiación autonómica "multilateral" con una "singular" para sus socios. "Lo van a seguir haciendo, cogen dinero de la caja común para sus socios, esto es más corrupción política y económica, la igualdad de los españoles no está en venta", ha advertido.

"El PSOE ha pasado de la solidaridad de los territorios a la singularidad de los privilegios a sus amigos, Sánchez compró la amnistía para seguir en La Moncloa y ahora compra la Generalitat con el dinero de todos, si la amnistía fue una traición, el acuerdo en materia de financiación es un robo", ha trasladado Fernández Mañueco a los asistentes a esta Junta Directiva autonómica, donde ha subrayado que no se "traga" las "mentiras, bulos y mangoneos" de Sánchez y "su camarilla", un punto en el que ha situado a los responsables del PSOE de Castilla y León como sus "palmeros".

"Son sus cómplices de esta corrupción que estamos viviendo, la corrupción política y de los privilegios económicos para sus socios provocando lo que es un insulto a la sociedad, para unos el indulto, para Castilla y León el insulto, ¡es intolerable!", ha exclamado.

No obstante, ha defendido que esta situación "no le va a salir gratis" a Pedro Sánchez y tampoco al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, "o a quien venga", ha defendido. "No podía salirle gratis tampoco los señalamientos a los jueces y a los medios de comunicación cuando la corrupción acorrala al poder porque este Gobierno tiene el motor gripado, es incapaz de aprobar los presupuestos, es incapaz de aprobar las leyes, están más preocupados de censurar a los jueces y a los periodistas que de censurar a la corrupción", ha relatado.

Por último, el presidente de la Junta ha manifestado que el tiempo de Sánchez "ha acabado" y ha pedido a los dirigentes del PP que estén "preaprados". "Ya sabemos lo que hay que hacer", ha concluido.