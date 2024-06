Mañueco anuncia una nueva bajada de impuestos en Castilla y León para todos los contribuyentes

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy una nueva rebaja fiscal que afectará al tramo autonómico del IRPF y que supondrá un descenso del tipo mínimo del 9 al 8,5 por ciento, medio punto del que se beneficiarán todos los contribuyentes de la Comunidad, es decir, 1,3 millones de personas. Según señaló, con esta nueva bajada Castilla y León se consolidará como la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo de España.

El presidente recordó que durante su mandato se han rebajado 34 veces los tributos, “frente a las 69 subidas del Gobierno de España”, lo que pone de manifiesto “dos modelos profundamente contrapuestos”, señaló para recordar que la Comunidad llega a 674 millones de euros de beneficios fiscales este año.

El jefe del Ejecutivo aprovechó también el debate de política general para responder a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando se refiere a la armonización fiscal: “Si eso significa subir impuestos o recuperar otros suprimidos como el de Sucesiones y Donaciones, ya les anuncio que nos opondremos frontalmente. Porque nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, las familias y las empresas de Castilla y León, no para exprimirlas”.

Este es el dicurso íntegro del presidente de Castilla y León

Señor presidente de las Cortes de CyL. Señoras y señores procuradores.

Autoridades. Representantes institucionales, sociales y económicos que hoy nos acompañan. Castellanos y leoneses que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Me presento ante esta Cámara para examinar la situación social, política y económica de CyL en un nuevo Debate de Política General.

Un Debate que realizamos en un marco político muy complejo.

Donde encontramos pocas certidumbres en el escenario nacional, debido a la gran inestabilidad que provoca el gobierno de España, frente a la estabilidad que ofrecemos desde el Gobierno de CyL.

Señoras y señores procuradores.

Celebrábamos el anterior Debate cuando aún no contábamos con un nuevo gobierno en España tras las elecciones de julio.

Sin embargo, semanas después se conformó el gobierno central que ha suscitado la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia democrática.

Porque surgió de unos pactos con los que España pierde y los separatistas ganan. Que tratan de esconder la debilidad política de Pedro Sánchez, hasta renunciar a sus principios y asumir los programas de otros sólo para aferrarse al poder como sea.

Empezando por el que, sin duda, es el mayor fraude constitucional de nuestra reciente historia, como es la Ley de Amnistía.

Hasta las elecciones de julio, el propio Pedro Sánchez la negaba rotundamente.

Hoy, milagrosamente, se ha convertido en panacea de reconciliación y concordia.

Algo que se ha vuelto a demostrar como radicalmente falso según vemos cada día. Era un bulo más.

Los propios separatistas beneficiados dicen una y otra vez que no es ninguna meta, sino un punto de partida hacia su principal objetivo: el referéndum unilateral e inconstitucional de autodeterminación.

Así, esta amnistía no cierra nada, sino que refuerza las reivindicaciones separatistas, para quienes la amnistía es un paso más y el referéndum será el siguiente.

Mostrando lo que esta amnistía es: un fraude para la compraventa de votos de una investidura.

Amnistía que rompe nuestro Estado de Derecho y el principio de igualdad para consagrar privilegios intolerables.

Algo inadmisible para una tierra donde uno de nuestros principios más arraigados es que “nadie es más que nadie”. Donde nunca nos hemos callado ni nos vamos a callar ante las desigualdades y los privilegios.

Por ello, vamos a solicitar que el TC se pronuncie sobre sus evidentes ataques a nuestra Constitución.

Pero esta concesión, con ser grave e infame, no es la única. Está también la promesa de condonar enormes cantidades de deuda pública a sus socios separatistas.

Nada menos que 15.000 M€, algo que supera con creces los Presupuestos de CyL de este año.

Un pago indecente por sus votos con el dinero de todos. Un grave perjuicio a la caja común y, por lo tanto, a CyL, ante el que también recurriremos a los tribunales.

Igualmente están los compromisos para consentir una financiación privilegiada, que acabarían directamente con la solidaridad interterritorial de España.

Esto significa volver a coger el dinero de la caja común en beneficio de unos pocos.

No hablamos de una financiación mejor o más justa, sino de pagar a los socios de Sánchez sus delirios separatistas.

Desde luego, en CyL no vamos a consentir este nuevo privilegio, al igual que no lo van a hacer otras muchas Comunidades de España, incluso algunas con gobierno socialista.

Vamos a recurrir a todos los medios jurídicos, constitucionales e institucionales para impedirlo.

En fin, estos pactos de Sánchez se abren también a consentir transferencias que afectan a intereses esenciales del Estado, como infraestructuras básicas, la misma gestión de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Como ven Señorías, estamos ante unas cesiones que permiten que haya españoles de primera y de segunda. Con más o menos derechos según el lugar donde vivan.

En CyL estamos hondamente preocupados ante esta perspectiva. Porque nos afecta directamente, desde luego.

Pero también porque afecta gravemente a España. Y España nos importa mucho.

Pronto celebraremos en CyL 800 años de la unión definitiva de los reinos históricos de León y de Castilla.

Un momento de trascendencia histórica como primer paso en la construcción de la Hispanidad y que será uno de los principales objetivos de la nueva Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de CyL, cuya constitución está ya aprobada y que comenzará a funcionar a la vuelta del verano.

Durante todo ese tiempo hemos sido protagonistas esenciales para la cultura, la personalidad y la misma existencia de nuestra Nación.

En ella empleamos nuestro trabajo, nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo, con consecuencias que aún perduran. Pero no nos arrepentimos porque el fruto es España. Y nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra nación.

CyL está en el corazón de España y llevamos a España en el corazón.

Nuestro firme sentimiento integrador nos hace abrazar a todas las tierras de España. Nadie nos encontrará en el enfrentamiento ni en la confrontación con ellas.

Desde nuestra inmensa aportación en el pasado, queremos seguir siendo protagonistas de la España presente y futura.

Para avanzar juntos en esta España democrática, social y autonómica, que expresa una Nación única, pero también plural y diversa.

Ante este marco nacional, señoras y señores procuradores, el Gobierno de CyL viene haciendo tres cosas fundamentales.

La primera es defender firmemente nuestra Constitución y todos los principios que ampara.

Porque los pactos de gobierno suscritos por Sánchez nos llevan a su derogación fáctica. A su profunda mutación sin tocar su letra.

Convierten en papel mojado contenidos esenciales como el respeto al ordenamiento jurídico, la igualdad de todos ante la ley o la solidaridad entre territorios.

En el anterior Debate ya nos temíamos que esto iba a pasar y, por desgracia, los hechos nos han dado la razón.

Por ello seguimos rechazando con toda firmeza que la Constitución sea objeto del tráfico político para cambiarla a gusto del consumidor.

Fuera de la Constitución no hay justicia ni democracia. Por ello no se la puede retorcer ni cambiarla negociando con los que quieren destruirla, para meter a martillazos lo que no cabe en democracia. La Constitución no es una goma que se estire o encoja a voluntad.

Y como la Constitución lo ampara, también rechazamos que se ignore el esencial principio de igualdad.

La igualdad irrenunciable de todos los españoles. En todos los territorios y en todas las condiciones. En derechos y libertades. En servicios y oportunidades.

Señorías, hoy las orillas del río no son las ideologías. No son izquierda o derecha. Son los que defendemos nuestra Constitución y los que quieren acabar con ella.

Cada uno debe decidir en qué orilla quiere estar. El Gobierno de CyL tiene muy claro cuál es su sitio: siempre al lado de la Constitución.

En segundo lugar, mi gobierno lucha por CyL de manera constante e irrenunciable. Una labor que hemos tenido que intensificar.

Porque sufrimos un Gobierno Central empeñado en atacar a CyL a la mínima ocasión, con desprecios especialmente sangrantes cuando proceden de alguien de esta tierra.

Nosotros somos firmes defendiendo siempre a CyL. Su imagen. Su dignidad. Y, por supuesto, sus intereses.

A este fin, en cuanto se constituyó el nuevo Gobierno me dirigí a todos sus ministros para expresar nuestra posición en cuestiones nacionales de interés para CyL:

Amnistía, financiación, medio rural, la EBAU única o la falta de médicos y, al mismo tiempo, impulsar las cuestiones más importantes en cada provincia, ofreciendo nuestra más leal colaboración.

He tenido dos encuentros con ministros para impulsar esos contenidos y los resultados concretos son muy escasos.

Parece haber dinero de sobra para condonar la gigantesca deuda de sus socios separatistas, pero no lo hay para soterrar el tren en alguna de nuestras capitales.

O para culminar las autovías o las líneas ferroviarias pendientes, para desarrollar el Corredor Atlántico, para mantener las 346 paradas de autobús en nuestros pueblos que quieren suprimir o ayudar a nuestros ganaderos con la enfermedad de sus animales.

CyL parece que sigue sin contar para el señor Sánchez, quizás porque nos ve como una comunidad poco sumisa a sus imposiciones.

Pese a ello, seguiremos defendiendo con pasión los intereses de nuestra tierra y luchando cada día para que deje de estar en los últimos lugares de las prioridades del Gobierno central.

Y, en tercer lugar, trabajamos cada día para que CyL funcione.

Hemos pasado el ecuador de la legislatura autonómica, que comenzó con un pacto de gobierno pensado para mejorar, modernizar y crear oportunidades en CyL.

A pesar de tantos catastrofistas, hemos demostrado en este tiempo que somos un gobierno que cumple.

Que somos rigurosos y eficaces. Que damos certidumbre y estabilidad. Que hacemos cosas útiles. Que, en definitiva, mejoramos la vida de los castellanos y leoneses.

Y lo hacemos sin sombra alguna sobre nuestra gestión. Para asegurarnos de ello, hemos creado la Autoridad Independiente en materia de corrupción de CyL, adscrita al Consejo de Cuentas.

Hoy puedo decir que estamos consiguiendo lo que nos propusimos.

Lo estamos consiguiendo porque somos gente de palabra. De fiar. Siempre fieles a España y a nuestros principios de libertad, igualdad y solidaridad. Con firmeza desde la moderación y la centralidad.

Algo que resalta aún más frente a otros casos en los que tenemos que preguntarnos cada día si lo prometido ayer sigue vigente hoy.

Lo estamos consiguiendo también porque apostamos por el diálogo.

Diálogo Social, desde luego. Una seña de identidad propia de CyL reconocida en nuestro Estatuto y que, a pesar de tanto falso lamento que lo daba por acabado, sigue plenamente activo.

Llevo cinco años de presidente, con 13 acuerdos del Diálogo Social. Y tengan por seguro que va a haber más.

Tenemos documentos ya acordados, solo pendientes de la firma, en materias como responsabilidad social corporativa dependencia, educación y digitalización.

En los próximos días se firmarán las actas de la comisión de seguimiento de los acuerdos de vivienda, cambio climático y forestal.

Y estamos trabajando en mesas de diálogo desde hace meses en el desarrollo de los acuerdos alcanzados en materias como competitividad o el talento.

También Dialogo Político. En el último Debate, Señorías, ofrecí a todos los Grupos la posibilidad de llegar a tres grandes pactos de Comunidad sobre financiación, sanidad y Corredor Atlántico.

Salvo una primera toma de contacto, no constatamos luego ninguna voluntad política de avanzar en ellos.

Yo mantengo mi voluntad de diálogo, y dado el escaso interés del principal grupo de la oposición, mantendré mi mano tendida hacia las administraciones locales, las universidades, las OPAS, el tejido asociativo, el tercer sector y toda la sociedad civil.

Por ejemplo, la subida de la cesta de la compra, de la energía y el alquiler están llevando a familias de clase media a unos apuros para llegar a fin de mes que antes no sentían.

Por eso, ofreceré a las entidades del tercer sector y de la sociedad civil, buscar un Pacto Social por las Familias de CyL, con objetivos en educación, empleo, vivienda y servicios sociales.

Y planteo también alcanzar un Pacto por la Conciliación, que mejore los apoyos de los que ya disponemos para compatibilizar el trabajo y los cuidados familiares, siempre desde la corresponsabilidad.

Por otro lado, reforzamos la colaboración con otras CCAA. Lo hicimos con Castilla-La Mancha y Aragón en fiscalidad diferenciada; Hemos renovado los convenios con Madrid y Cantabria, firmaremos próximamente el de Galicia y seguiremos con Aragón, La Rioja y Asturias

También avanzamos en la colaboración con Portugal. La próxima semana celebraremos el Consejo Plenario con la Región Centro de Portugal y lo haremos más adelante con la Región Norte.

Señorías, porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer: trabajar sin descanso por y para CyL.

Nos basta con nuestra determinación para gobernar y hacer progresar a esta tierra. Para ocuparnos del bienestar de nuestra gente. Para hacer de CyL una tierra de oportunidades donde invertir, trabajar y vivir.

Los castellanos y los leoneses reconocen la voluntad que expresa y los resultados que consigue este gobierno a través de un creciente respaldo en las urnas, elección tras elección, como acabamos de comprobar hace sólo unos días.

Señor presidente, señoras y señores procuradores.

Cuando digo que somos un gobierno útil y eficaz, que hace que CyL funcione, es porque puedo demostrarlo con hechos. Con los resultados de una buena gestión.

Que pueden comprobar en cada una de las vías de progreso y modernización que propuse en el pasado Debate y que les recuerdo que eran las siguientes:

o Asentar la economía del futuro en CyL,

o Potenciar a CyL como fuente principal de energías renovables,

o Conseguir una CyL con vida natural y sostenible,

o Mantener a CyL a la vanguardia tecnológica

o E impulsar los servicios públicos de última generación

Señorías, respecto a la PRIMERA de estas líneas, asentar la economía del futuro en CyL, debo decir que progresamos con fuerza. Quizás nos encontremos en nuestro mejor momento desde 2008.

En 2023 tuvimos un crecimiento económico mayor del esperado, superando todas las previsiones.

Nuestro PIB creció un 2,7% y en el primer trimestre de 2024 ha llegado al 3%, en ambos casos por encima de la media de España y seis veces más que la UE.

El BBVA dice que seremos la comunidad con mayor crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2025, lo que nos permitirá crear 27.000 nuevos empleos.

En 2023 nuestra producción industrial aumentó un 3,2%. El 2º mejor dato de todo el país. Y en 2024 seguimos la misma línea.

Nos hemos consolidado como líderes en exportaciones. Frente al descenso nacional, en 2023 nuestras exportaciones crecieron un 15%. Y continuamos creciendo con fuerza en 2024.

También somos líderes desde hace más de un lustro en turismo rural, cultural, patrimonial, de naturaleza, micológico y enogastronómico.

Tenemos los mejores datos de toda la serie histórica en gasto turístico en 2023. Y tanto viajeros como pernoctaciones aumentaron un 10%.

Todo este dinamismo económico tiene su repercusión en el empleo.

Cerramos 2023 con la menor tasa de paro desde 2007. Y en 2024 hemos seguido creando empleo.

Son más de tres años viendo crecer el número de trabajadores en CyL mes a mes en términos interanuales, sin interrupción.

Hay que remontarse 17 años para encontrar menos desempleo y 16 para ver tanta gente trabajando. Y nunca ha habido más mujeres trabajando en CyL.

Señorías. Ese dinamismo económico obedece, desde luego, al esfuerzo de nuestros emprendedores y autónomos. De nuestros trabajadores y agentes sociales.

Pero también han influido, sin duda, las iniciativas impulsadas por este gobierno haciendo que CyL funcione.

En primer lugar, con unas cuentas públicas adecuadas a las necesidades de CyL.

Somos la 3ª Comunidad que mejor ejecutó sus presupuestos el año pasado, con un 95%.

Ofreciendo solvencia, garantía y estabilidad para atraer inversiones y dar confianza a las empresas y a los trabajadores.

También son unas cuentas saneadas. Concluimos 2023 con una deuda inferior al 20% de nuestro PIB, un punto menos que en 2022 y 2,3 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas.

A diferencia del gobierno de la Nación, que no ha sido capaz ni de presentar sus presupuestos, disponemos de unas excelentes cuentas públicas para 2024.

Las más altas de nuestra historia, con 14.562 M€, para subir las inversiones en todas las provincias e impulsar la calidad de vida, la modernización, la sostenibilidad y la economía del futuro en CyL.

En segundo lugar, Señorías, lo hemos conseguido bajando los impuestos.

Hemos rebajado 34 veces nuestros tributos desde que soy presidente, frente a las 69 subidas del Gobierno de España. Dos modelos profundamente contrapuestos.

Hemos bajado impuestos a familias, jóvenes, autónomos y empresas, con una especial atención al medio rural hasta llegar a 674 millones de euros de beneficios fiscales este año.

Este es el camino a seguir. Y por eso, Señorías, ya les anuncio que estamos trabajando en una nueva rebaja fiscal:

Una nueva bajada del IRPF de medio punto en el tipo mínimo de la tarifa autonómica, del 9% al 8,5%, lo que beneficiará a todos los contribuyentes, 1,3 millones de personas.

Con esta nueva bajada, consolidaremos a CyL como la CCAA con el segundo tipo mínimo del IRPF más bajo de España.

Quisiera detenerme en unas declaraciones de la ministra de Hacienda vinculando la nueva financiación autonómica con una llamada armonización fiscal

Si eso significa subir impuestos o recuperar otros suprimidos como el de Sucesiones y Donaciones, ya les anuncio que nos opondremos frontalmente.

Porque nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, las familias y las empresas de CyL, no para exprimirlas.

En tercer lugar, Señorías, está el empeño de mi gobierno para garantizar las infraestructuras y dotaciones que necesita nuestro tejido productivo.

Algo reflejado, por ejemplo, en los cerca de 90 M€ de inversiones en polígonos e instalaciones empresariales, para seguir ofreciendo suelo industrial de calidad y a precio competitivo por toda CyL.

Están en diferentes estados de ejecución los polígonos de Vicolozano en Ávila, Villadangos del Páramo y El Bayo en León, Dueñas en Palencia…

Y Ciudad Rodrigo en Salamanca, Bernuy de Porreros y Abades en Segovia, el PEMA en Soria y Benavente y Monfarracinos en Zamora. E iniciaremos la ampliación del de Toro antes de concluir la actual legislatura.

Ya hemos desarrollado el polígono de Ircio en Miranda de Ebro, y hemos conseguido atraer grandes proyectos empresariales que crean empleo.

También está en marcha la ampliación del Parque Tecnológico de León, cuyas obras se licitarán este verano, el acondicionamiento del Parque de Boecillo en Valladolid, que acabará en septiembre y la fase I del Parque Tecnológico de Burgos, cuya conclusión está prevista para el próximo año.

Dedicamos también importantes recursos a la modernización, conservación, refuerzo y atención a las necesidades de nuestra extensa red viaria.

Tenemos en ejecución obras en la red autonómica de carreteras en las nueve provincias de CyL.

Y seguiremos exigiendo al Gobierno de España más de una quincena de autovías y ferrocarriles pendientes en nuestra Comunidad, como la Ruta de la Plata. el Tren Directo de Burgos, la Soria-Castejón, el tren Ávila-Madrid que requiere más rapidez o la conexión ferroviaria en Fuentes de Oñoro.

Así como el impulso de grandes redes como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y, sobre todo, del Corredor Atlántico, cuya atención tiene que ser igual que la de otros corredores estratégicos europeos en España.

Finalmente, Señorías, en cuarto lugar, este dinamismo económico proviene también de la especial atención que mi gobierno presta a los sectores productivos importantes de CyL.

Empezando por el apoyo que el gobierno de CyL ofrece siempre a nuestros emprendedores y a nuestro mundo empresarial.

Hemos presupuestado 135 M€ para apoyar a las empresas e impulsado su apertura al exterior. Vamos a conseguir el objetivo de alcanzar 8.000 empresas exportadoras en 2025.

Seguimos desarrollando medidas para la reindustrialización y la atracción de inversiones en toda la Comunidad.

Con el Plan de Dinamización de Municipios Mineros, que hemos prorrogado, el Plan Soria Conectada y Saludable y los Programas Territoriales de Villadangos del Páramo, Béjar, Benavente, Ávila, y Medina del Campo y Arévalo.

Estamos culminando el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que beneficiará a 206 municipios de Valladolid, Palencia, León y Zamora.

Esperamos aprobar a finales de año el Plan para el Desarrollo Social de La Raya, en las provincias de Zamora y Salamanca, y han comenzado los trabajos del Plan Territorial de Segovia y seguiremos después con el de la Sierra de la Demanda, en Burgos.

Por otro lado, y según lo comprometido, reforzamos las políticas de apoyo a los autónomos, fundamentales en la actividad económica y el empleo en Cyl.

La semana pasada publicamos distintas ayudas:

Un mínimo de 5.000 euros por inicio de actividad por cuenta propia en CyL, que será un mínimo de 8.000 en el caso de jóvenes con titulación universitaria o FP de grado medio inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

Hasta 3.000€ en el pago de cuotas a la Seguridad Social para extender la “Tarifa Cero Total” y favorecer la segunda oportunidad;

Hasta 10.000 euros a quienes trasladen su actividad a CyL desde otras Comunidades, con mayores cuantías para jóvenes y medio rural.

Y hasta 9.500 euros en otra línea con ayudas por contratación indefinida de trabajadores, por transformación de contrato temporal a indefinido o por ampliación de jornada

También desarrollaremos el Plan Estratégico del Comercio, con especial atención al comercio rural.

Como antes señalaba, Señorías, un sector donde se aprecia especialmente este dinamismo empresarial ha sido el turístico.

A ello contribuyen, sin duda, los 51 planes vinculados a la atracción y la sostenibilidad del turismo.

Estamos dando una nueva orientación a las estrategias de promoción turística, centrándolas, por un lado, en las fortalezas turísticas de CyL, como el patrimonio monumental y cultural, la enogastronomía y el turismo rural, activo y de naturaleza.

Y, por otro, potenciando mercados estratégicos como el americano o el asiático.

Incluyo aquí, Señorías, las medidas que adoptamos para preservar esa materia prima exclusiva e insustituible para atraer visitantes a CyL, como es nuestra riqueza cultural y natural, donde también estamos a la cabeza de España.

Mi gobierno siempre ha considerado que nuestro patrimonio es un recurso de primer orden para impulsar el desarrollo económico y atraer turismo de alto nivel.

Estamos orgullosos de nuestro enorme patrimonio, con más de 2.500 bienes de interés cultural y más de 130 conjuntos históricos.

Un legado inmenso del que podemos presumir, comprometidos en su conservación y decididos a que aporte al progreso y a la cohesión de esta tierra.

También avanzamos en la innovación tecnológica que garantiza la sostenibilidad. Para generar empleo de calidad y no deslocalizable. Y para mantener y atraer población a nuestro mundo rural.

Unas líneas estratégicas ya presentes en la Ley de Patrimonio Cultural que acaban de aprobar estas Cortes.

Y seguiremos impulsando nuestros grandes atractivos, como Siega Verde, Atapuerca, Las Medulas y el Camino de Santiago, todos Patrimonio de la Humanidad

Asimismo, ofrecemos 1,2 M€ en ayudas para llevar proyectos culturales a los pueblos con menos de 20.000 habitantes.

Sin olvidar el apoyo a las grandes iniciativas que nos mantienen en el epicentro cultural de España, como la edición número 27 de Las Edades del Hombre que, por primera vez, se celebra simultáneamente en dos Comunidades, con sedes en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela.

Tenemos previsto poner en marcha el Proyecto ARPA Turismo Cultural y la Casa Delibes en Valladolid.

Y seguiremos respaldando las grandes citas de nuestro calendario cultural, como el Festival CIRCO en Ávila, el FACYL de Salamanca, el Festival Internacional de Fotografía de Palencia, la Feria de Teatro de CyL en Ciudad Rodrigo, el Festival de Teatro Clásico de Olmedo o el Otoño Musical Soriano.

Señorías, otro sector de gran importancia en Cyl, es el de la automoción por su contribución al peso industrial y al empleo, que siempre cuenta con el apoyo del Gobierno de CyL.

Desde la Junta, hemos favorecido la constitución el Foro Sectorial y seguiremos apoyando la transformación que necesita el sector.

También exigiremos al Gobierno de España que los Pertes se adapten a las demandas de las empresas y a la realidad de las iniciativas y de los proyectos empresariales.

Señorías, quiero prestar ahora una especial atención al sector agrario y agroalimentario.

Es un sector esencial como garantía de producción y abastecimiento de los alimentos que necesitamos y que, además, expresa una de las más arraigadas identidades de CyL.

Nuestro sector agrario es líder nacional y tenemos la 3ª industria agroalimentaria más potente de España, con más de 3.000 empresas y 42.700 empleos.

Desde este protagonismo, afirmo una vez más nuestro total compromiso con los agricultores y los ganaderos.

Lo demostramos con hechos, desde una postura común con las Organizaciones Profesionales Agrarias en la aplicación de la PAC.

Destinamos el 11% de nuestro Presupuesto, más de 1.500 M€, a la agricultura y la ganadería.

Somos los más ágiles en la gestión de la PAC y ya hemos elevado a la UE nuestras propuestas para modificarla, para reducir la burocracia y luchar contra la competencia desleal.

Queremos las mismas condiciones para los productos de fuera de la UE y producir así en igualdad, sin injusticias ni privilegios.

Impulsamos las grandes políticas para nuestro mundo agrario. Pero también atendemos sus necesidades más inmediatas

Por ello hicimos la mayor aportación de todas las Comunidades por la sequía, más de 145 M€ de fondos propios, en contraste con el maltrato del gobierno de España.

Hemos impulsado la vacunación del ganado y facilitado la gestión sanitaria con la habilitación de veterinarios de explotación, siempre bajo el control de los veterinarios oficiales de la Junta. Y bonificamos el 95% de las tasas veterinarias.

Hemos habilitado ayudas por la enfermedad hemorrágica. Y anuncio que seguiremos ayudando este año.

También continuaremos reclamando que el Gobierno central la incluya en los seguros agrarios, y un reparto justo de las ayudas que ha anunciado, no como el de la sequía.

Estamos subiendo con fuerza el presupuesto para los seguros agrarios; hemos puesto en marcha el Plan de Balsas.

Hemos reconocido a las OPAs como entidades colaboradoras, y hemos reforzado el cooperativismo agrario con un nuevo Plan Estratégico, en estrecha colaboración con URCACYL.

Pensamos también en el futuro de nuestro campo, promoviendo el relevo generacional.

Este año resolveremos una convocatoria de 120 M€ para incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, con unas ayudas incrementadas y mejoradas.

Estamos impulsando la eficiencia energética, con actuaciones en más de 80.000 Has. Y los procesos de concentración parcelaria sobre más de 60.000.

Extendemos el regadío en más de 22.000 Has. Y aquí levanto la voz ante los pactos del Gobierno de Sánchez que hablan de limitar el regadío.

Quizás esto explique el retraso en inversiones del Ministerio de Agricultura y en los trámites ambientales del de Transición Ecológica.

Y, desde la convivencia armónica entre agricultura y naturaleza que defendemos, vuelvo a pedir al gobierno de España que derogue la norma sobre la gestión del lobo, que tanto daño hace a CyL. Baste decir que el pasado año aumentaron un 16% sus ataques.

En CyL sabemos mantener el equilibrio entre el lobo y los ganaderos. Deben dejarnos gestionarlo.

Señorías, seguiremos impulsando también los alimentos de CyL, reforzando la Marca “Tierra de Sabor” con 20 M€ en tres años.

Y para apoyar a nuestra pujante industria agroalimentaria, hemos resuelto la mayor convocatoria de ayudas de la historia con casi 83 M€ y convocado otra nueva con 70 M€ más, primando a las empresas de menor dimensión y a las asociativas.

Aquí, quiero recordar que el primer Perte agroalimentario del Gobierno del Estado ha fracasado, sin llegar a la economía real, por defectos de diseño y su gran complejidad.

Espero que el segundo anunciado no incurra en defectos similares.

Señorías, el sector agrario es fundamental para las personas de nuestro medio rural, que son los primeros guardianes de nuestro territorio.

Por eso nuestro mundo local es una prioridad absoluta para mi gobierno, que trabaja para que sus habitantes tengan cada día mejor calidad de vida.

Conscientes de ello, el Plan de Cooperación Local para este año alcanzará los 479 M€. Una cifra histórica. La más alta jamás consignada en unos Presupuestos.

Por otra parte, estamos evaluando el actual Convenio con el Consejo Comarcal de El Bierzo para negociar su renovación este mismo año.

También aprobaremos este año dos anteproyectos de ley para mejorar la coordinación, la eficacia y los estatutos profesionales de policías locales y bomberos, y con ello, la protección ciudadana en nuestros municipios.

Señorías, paso a referirme a la SEGUNDA de las líneas de progreso y modernización: potenciar a CyL como fuente principal de energías renovables.

Nos hemos consolidado como líderes de España en generación de este tipo de energías.

Avanzamos en nuestra previsión de invertir 800 M€ para potenciar la producción de energía eólica, solar, hidráulica, hidrógeno verde o biomasa y las nuevas redes de calor basadas en ellas.

Estamos trabajando intensamente en nuestro proyecto para suministrar energía verde a los polígonos industriales.

Nuestro objetivo es ofrecer suelo a bajo precio con energía a precio razonable para atraer empresas y ganar competitividad.

Y, con ello, aumentar los puestos de trabajo en cantidad y calidad.

Ya disponemos de los proyectos básicos de sistemas de autoconsumo industrial en 6 polígonos públicos de la Comunidad.

Y vamos a comenzar la tramitación administrativa y ejecución del primer proyecto en el polígono de las Viñas de Ciudad Rodrigo, tanto para el polígono actual como para la futura ampliación.

Pero, para alcanzar el 80% de los polígonos en 5 años como anuncié, necesitamos que el Gobierno de España revise, adapte y flexibilice la normativa actual que regula el autoconsumo.

Así se lo trasladé personalmente a la vicepresidenta Ribera y ella coincidió con mi planteamiento.

Lo tenemos todo para liderar también el pujante sector de la industria de los nuevos combustibles: territorio, agua, residuos agroganaderos y CO2 verde.

Hemos finalizado en el PEMA de Soria la primera planta de hidrógeno verde de CyL y una de las primeras de España.

Y están en tramitación más de 60 proyectos con biometano y otros con amoniaco, metanol y SAF, como el pionero de Solarig, también en el PEMA.

Necesitamos nuestra energía para la implantación de industrias de producción de combustibles renovables, así como de los grandes Centros de Proceso de Datos que van a ser imprescindibles en el futuro.

Por otra parte, y como antes avancé, seguimos apostando por las redes de calor comunitarias abastecidas con biomasa.

Para ello invertimos 180 M€, para superar los 210 kilómetros de redes, que abastecerán a 60.000 hogares y edificios públicos.

Señorías, la TERCERA línea antes mencionada se refería a conseguir una CyL con vida natural y sostenible.

Como señalé, nuestro patrimonio natural es el más importante de nuestra Nación. Poseemos la más extensa superficie forestal de España y la mayoría de sus Reservas de la Biosfera. El 26% de nuestro territorio.

Un patrimonio natural que, como el cultural, también impulsa el progreso económico, el desarrollo rural y la atracción turística.

Vamos cumpliendo con el incremento de la masa forestal. Hemos plantado el 50% de los 24 millones de árboles comprometidos.

Por otro lado, estamos mejorando el uso de un bien escaso como es el agua.

Tenemos en marcha programas de actuación en el ciclo del agua por importe de 455 M€, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones.

Por un lado, impulsamos el abastecimiento para suministrar agua de calidad a toda la población, con inversiones de 180 M€.

Por otro lado, avanzamos en el objetivo de depurar el 100% de los vertidos, a lo que destinamos 275 M€.

Pero somos más ambiciosos. Por ello vamos a elaborar un Libro Blanco del Agua en CyL, con un análisis y un diagnóstico de la situación actual y propuestas que contribuyan a que seamos referentes en la gestión del agua.

Señoras y señores procuradores, el CUARTO de los ejes es mantener a CyL a la vanguardia tecnológica.

Estamos entre las primeras comunidades de España en esfuerzo tecnológico, en gestión de fondos europeos y en apuesta por el talento.

Tenemos un compromiso para retener y atraer talento, un objetivo esencial para asegurar nuestro futuro.

Por ello, vamos a movilizar más de 300 M€ en los próximos años para atraer, generar y fidelizar talento en CyL a través de la Estrategia de Talento.

Lo haremos desde la participación de todos los agentes sociales y económicos vinculados al sector, e incluirá dos incubadoras en León y Palencia y un Banco de Proyectos en zonas rurales.

Quiero señalar aquí que el Financial Times sitúa a la aceleradora de proyectos innovadores de la Junta, Wolaria, como la mejor de España y la número 13 de las 2.000 aceleradoras europeas analizadas.

Seguiremos situando a CyL en la vanguardia de la aplicación de las tecnologías más avanzadas, con importantes inversiones estratégicas en innovación.

Como los 20 M€ para la Fundación Centro de Supercomputación de CyL incluyendo una nueva sede adjudicada en marzo.

El próximo mes de julio pondremos en marcha toda la potencia del supercomputador Caléndula, que multiplicará por diez su capacidad.

Otras iniciativas confirman nuestra situación de vanguardia tecnológica.

Así, la Agencia Espacial Europea ha confirmado a CyL, junto con Madrid y Cataluña, como sede de una de las aceleradoras que impulsarán la tecnología aeroespacial y aeronáutica en Europa.

Conscientes de este protagonismo, ya hemos presentado, en León, la Incubadora de Proyectos Aeroespaciales de CyL y la Agencia Espacial Europea para impulsar 12 empresas emergentes en este sector.

Señorías, estamos consiguiendo que CyL esté a la vanguardia tecnológica porque impulsamos la innovación en todos sus ámbitos territoriales, sociales y económicos.

Así, impulsamos la innovación en el territorio, a través de la conectividad digital.

La Mesa de Telecomunicaciones que anuncié el año pasado es hoy una realidad. Trabajaremos con el sector para aplicar esas tecnologías a la cohesión social y territorial de la Comunidad

Contamos con una nueva línea de ayudas para acceder a la TV digital en alta definición por satélite.

Aquí seguimos solicitando al gobierno de España que haga llegar la banda ancha y la TV digital terrestre de manera uniforme a todo el territorio por ser un derecho de todas las personas y un instrumento fundamental contra la despoblación.

Impulsamos la innovación en nuestro medio rural con nuestro programa “Territorio Rural Inteligente”, y firmaremos convenios con las Diputaciones para seguir desarrollándolo.

Con ello mejoramos servicios públicos locales como el alumbrado, el alcantarillado, los silos de sal, depósitos de agua o contenedores de residuos. Ya hemos instalado más de 3.000 sensores en 400 municipios para mejorar los servicios locales.

Y estamos multiplicando el número de centros de competencias digitales, con formación gratuita, en el medio rural: en estos momentos funcionan más de 250.

Impulsamos la innovación en nuestra agricultura y ganadería, con el fructífero trabajo del ITACYL. Aprovechando más que nadie los fondos para Agricultura 4.0. Por ejemplo, ya hemos dado algunas ayudas para el uso de modernos drones en el control de plagas o en la optimización de abonos.

Impulsamos la innovación en la Administración. CyL ha sido pionera en el sector público de España para abordar la automatización inteligente de la contratación pública. Y vamos a dar un nuevo paso con el uso de la tecnología robótica.

Impulsamos la innovación en nuestro patrimonio. Estamos liderando, con Galicia y Aragón, la digitalización y la implantación de inteligencia artificial en la gestión del patrimonio.

Impulsamos la innovación en nuestras infraestructuras viarias, empleando las nuevas tecnologías para conseguir una mayor seguridad vial.

Con medidas para prevenir accidentes con animales mediante feromonas, señalización y pasos de fauna.

O, ante los riesgos climatológicos, implantando sensores en la calzada para prever heladas o controles GPS para la ubicación en tiempo real de quitanieves.

Impulsamos la innovación del transporte, con el Sistema de Transporte Inteligente ITS, que va a revolucionar el transporte público de viajeros por carretera de CyL de la mano de la modernidad y la tecnología.

Un nuevo modelo de movilidad con más y mejores sistemas de reserva y de pago electrónico e información en tiempo real de cada una de las rutas y servicios.

Con pantallas y equipamiento digital en estaciones, autobuses y marquesinas y con paradas inteligentes en los trayectos.

Y todo coordinado desde el Centro de Control de Transporte, con sede en León; incorporando al Sistema todas las estaciones de autobús que venimos renovando.

Concluidas ya las de Salamanca, Ávila, Palencia, León, Ciudad Rodrigo y Soria, seguimos avanzando con otras como la de Benavente, la de Ponferrada, la de Almazán o la actual de Valladolid.

Impulsamos la innovación en nuestra educación. Seguimos avanzando en la total conectividad de nuestros centros y en la digitalización de todas las aulas.

Y hemos puesto en marcha el Portal de Ciencia y Tecnología de CyL, una iniciativa pionera en España para situar a nuestra Comunidad como referente en divulgación científica y en fomento de la investigación y la innovación.

Apostamos por la innovación en nuestra sanidad a través de infraestructuras de futuro y la investigación avanzada.

Así, por ejemplo, estamos aplicando la Inteligencia Artificial en tratamientos de dolencias y patologías como el ictus. La tecnología HIFU para el tratamiento del Parkinson y otras patologías ya está a punto.

Avanzamos en la extensión de los robots quirúrgicos a todas las provincias, igual que los exoesqueletos para facilitar la movilidad en pacientes pediátricos con problemas de daño cerebral.

Para seguir avanzando, hemos presentado el Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027, que movilizará casi 30 M€ para duplicar el número de investigadores y llegar a los 2.000.

Tenemos un potente y experimentado centro de investigación biosanitaria en Salamanca. Hemos creado ya los institutos de Valladolid y de León y sigue en marcha el proyecto del de Burgos

Y, por no extenderme más, impulsamos la innovación en nuestros servicios sociales.

También aquí, estamos utilizando con eficacia los fondos europeos que impulsan las infraestructuras sociales, lo que nos permite apostar por la digitalización social y la Atención a la Dependencia 5.0.

Como la Teleasistencia Avanzada de la que se benefician ya más de 50.000 usuarios en CyL, superando el objetivo marcado para 2025.

Todas las residencias de la Junta cuentan con estaciones de Telemedicina Avanzada, lo que facilita el trabajo de los cuidadores y permite que los usuarios estén más seguros.

Disponemos ya de nuevos robots sociales en las residencias de Soria y Palencia, y los extenderemos a las residencias de la Junta en todas las provincias.

Ya es una realidad el Hub de Innovación Tecnológico ‘La Aldehuela’ en Zamora para el desarrollo tecnológico y empresarial centrado en los cuidados de personas mayores y personas dependientes.

Señor presidente, señoras y señores procuradores, paso a referirme a la ULTIMA vía de modernización y progreso que anuncié: nuestra apuesta por los servicios públicos de última generación.

Estamos volcados en consolidar y mejorar unos servicios públicos de vocación universal y unas políticas orientadas a proteger a las personas mayores y a las más vulnerables.

Prueba de ello es que somos la Comunidad que más porcentaje de su presupuesto destina a políticas sociales: 8 de cada 10 €.

Lo que recibimos de la financiación autonómica del Estado no cubre lo que invertimos en los servicios públicos en nuestro presupuesto.

Es lo que otras comunidades llaman infrafinanciación. Y si tenemos prestaciones de alta calidad es porque, nosotros sí, gestionamos bien los recursos.

Está en curso nuestro compromiso de blindar, en todo el territorio, los servicios públicos esenciales que prestamos, con una Proposición de Ley que aprobaremos próximamente.

Tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, cuyo modelo hemos ofrecido exportar al conjunto de nuestra Nación.

El Informe PISA ha supuesto un resultado histórico, confirmando una posición privilegiada que nuestros alumnos también ocupan en creatividad, como acabamos de conocer hace poco.

Garantizamos una educación excelente, con la máxima calidad y equidad. En el medio urbano y en el rural. En centros públicos y en centros concertados. En la educación escolar y en la universitaria.

Somos el contrapeso a las políticas de empobrecimiento educativo que trata de imponer la legislación estatal.

Mientras otras Comunidades usan sus temarios para una escalada de ruptura y adoctrinamiento, en nuestros colegios se estudia la Historia de España, lo mejor de nuestra literatura, la Constitución, el Estatuto y la Unión Europea.

Apostamos por la libertad de elección de las familias y damos todo el valor al mérito, el esfuerzo, la capacidad y el conocimiento de los alumnos para que sean competitivos.

Nosotros apostamos por la excelencia. Por ello invertimos en planes de refuerzo educativo y estamos a la vanguardia de la innovación pedagógica.

Somos la comunidad que más invierte en formar al profesorado. Estamos a la vanguardia en competencias docentes. Y hemos cumplido con la acreditación digital de nuestros profesores un año antes del plazo fijado por el Gobierno Central.

Como resultado, CyL es la comunidad en la que más se reduce el abandono escolar, y tenemos uno de los índices de acoso escolar más bajos a nivel mundial.

En el curso que empieza en septiembre culminaremos la implantación la educación gratuita de 0 a 3 años.

Vamos a seguir con la bajada progresiva de las ratios, como apuesta por la constante mejora de la calidad en la enseñanza.

Continuaremos ampliando el acceso a libros gratis, incrementando el límite de la renta para recibir esta ayuda, como venimos haciendo.

Y vamos a seguir convocando becas para estudios postobligatorios y para el transporte escolar.

Damos la prioridad que merece a la educación rural. Mantenemos colegios abiertos con solo tres alumnos.

Tenemos índices correctores para el acceso a becas y ayudas específicas para el éxito educativo y actividades extraescolares.

También potenciamos la FP, cada vez más ajustada a las necesidades del tejido productivo. En cinco años hemos implantado 164 nuevos ciclos, y el próximo curso habrá 50 más.

El 82% de nuestros estudiantes de FP tienen trabajo en menos de un año, casi el 100% en los ciclos vinculados a la industria. Además, el 83% de estos estudiantes se asientan en su provincia de origen.

Seguimos reivindicando del Gobierno de España una EBAU única, una prueba de acceso a la universidad única, con igualdad de oportunidades para todos.

Ante su negativa, varias comunidades ya trabajamos para implantar el curso que viene una EBAU común.

En la Universidad, también apostamos por la excelencia, el talento y la igualdad.

Facilitamos el acceso a los estudios universitarios, apoyando los campus territoriales y bajando las tasas.

Nuestras universidades públicas son un 37% más baratas que hace un lustro, y estamos entre las Comunidades con los precios públicos más bajos de España.

También estamos subiendo de forma importante las becas y este curso impulsamos una nueva ayuda para estudiantes de máster.

Y reforzamos la investigación universitaria:

Desde 2019 hemos financiado casi un millar de contratos de investigadores predoctorales, técnicos de apoyo y personal investigador doctor dentro de los Planes Complementarios.

A la Escalera de Excelencia hemos destinado 13 M€ con 130 contratos, que son ejemplo para otras Comunidades.

Acabamos de aprobar el nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa hasta 2027, dotado con 10 M€.

Desde su puesta en marcha hemos conseguido impulsar por esta vía más de 1.000 planes de negocio, 357 nuevas empresas y la solicitud de más de 500 patentes.

A la vuelta del verano, convocaré a los rectores de las universidades públicas de Cyl para facilitar el consenso y la planificación en financiación, infraestructuras, nuevas titulaciones y la implantación de la LOSU.

Señorías, paso a referirme a la Sanidad.

Nuestro Sistema de Salud es el 4º mejor valorado de España, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

En las encuestas de satisfacción a los usuarios rozamos el sobresaliente en urgencias hospitalarias, consultas externas y consultas de atención primaria.

Tenemos la mayor red de consultorios de España, la mejor ratio de médicos y la segunda mejor de enfermería en Atención Primaria.

Y dedicamos el 20% de nuestro presupuesto a la Atención Primaria como prometí hace cinco años.

Pero no nos conformamos: Nuestra prioridad es afianzar una Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.

Somos la Comunidad que más porcentaje de presupuesto destina a salud pública y la que menos gasta en conciertos privados.

En 2024 la Sanidad cuenta con la cifra más alta de la historia: 4.879 M€.

También con una inversión en infraestructuras sanitarias de 193 M€. Así:

- Hemos presentado la ampliación del Hospital de Segovia con un nuevo edificio para la unidad de radioterapia, consultas externas y hospitales de día, además de la nueva Escuela de Enfermería.

- El Hospital de Aranda de Duero avanza en sus obras,

-Vamos a mantener la cartera de servicios y a potenciar la dotación tecnológica del Hospital de Medina del Campo,

- Mejoraremos el área obstétrica y la capacidad y tecnología del bloque quirúrgico del Hospital de Zamora,

- Hemos renovado 11 equipos de alta tecnología en el Hospital de León. Seguimos apostando por dotarlo de la mejor innovación sanitaria y estamos impulsando su nueva Unidad de reanimación, que permitirá la ampliación de los puestos de UCI,

- Ya funcionan las nuevas Urgencias del Hospital de Palencia, y el bloque técnico progresa de manera visible,

- El Hospital Virgen del Mirón seguirá formando parte del Complejo Asistencial Universitario de Soria, y complementará su cartera de servicios.

- El próximo año culminan las obras del Hospital Santa Bárbara. Y este mismo mes de julio estará terminado el búnker de radioterapia. A este respecto:

- Está funcionando la Unidad de Radioterapia del Hospital de Ávila, donde estamos impulsando también el Hospital de Día Oncohematológico,

- Hemos licitado por 5,7 M€ la Unidad de Palencia. En paralelo a sus obras, adquiriremos el acelerador y el TAC para disponer de tratamientos lo antes posible,

- Con obras en el Hospital del Bierzo liberaremos espacio para su Unidad de Radioterapia y aprobaremos su plan funcional.

- Tanto en Ponferrada como en Segovia mantenemos un concierto para atender allí a los pacientes que así lo deseen, mientras trabajamos para disponer del servicio en los hospitales de la Junta

- Hemos reforzado la radioterapia del Hospital de León con un tercer acelerador

- Nuestra Sanidad también mejora sus coberturas. Aumentaremos las pruebas de cribado neonatal.

- Hemos ampliado a los 74 años la detección precoz del cáncer colorrectal, y este año ampliamos también la del cáncer de mama.

Insistimos en que el Gobierno central debe esforzarse mucho más para afrontar el problema de Estado que supone la falta de médicos.

Le pedimos que mejore el MIR. Que quite la nota de corte, para que cientos de graduados en medicina no queden fuera del sistema cada año.

Y nos oponemos rotundamente a cualquier intento de fragmentar el sistema, lo que generaría desigualdades y falta de cohesión.

Mientras tanto, en CyL seguimos mejorando las condiciones de los residentes. Y avanzamos en la fidelización de los MIR de las especialidades de 5 años. Se han conseguido el 90% en CyL.

Y para seguir en esa línea, acabamos de convocar 536 plazas, un 25% más que el año pasado.

Señorías, me preocupa el aumento en nuestra sociedad de los problemas de salud mental.

En esta materia estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, compartido entre Educación, Servicios Sociales y Sanidad.

Hemos aumentado los profesionales educativos para detección de casos, 222 en la enseñanza pública y 58 en la concertada, que atienden a todo el alumnado que lo necesita. En total, tenemos 1.270 orientadores que atienen a todo el alumnado que lo necesita.

Ampliaremos la Red de Prevención de las Conductas Suicidas, incorporándola a los recursos sociales para así proteger mejor a nuestras personas mayores.

Ya tenemos teleoperadores específicamente formados en la materia, y este año ampliaremos esa formación a todos los de nuestra teleasistencia avanzada.

El servicio integral de apoyo a las familias MEDIACYL tiene centros funcionando desde 2023 en Burgos y Salamanca, y este año lo ampliamos a Valladolid y León.

En la parte sanitaria, aprobaremos la Estrategia de Salud Mental. Queremos más prevención y una asistencia con más calidad, equidad y humanidad. Y prestando especial atención a los niños y jóvenes, a las personas mayores y a otras vulnerables.

Y crearemos nuevos dispositivos de salud mental para niños y jóvenes.

Ampliaremos para ellos las unidades de hospitalización, transformando un recurso preexistente en Burgos y creando nuevos dispositivos de referencia regional para casos complejos en León y en Salamanca.

A los nuevos hospitales de día en Salamanca, León y Burgos, añadiremos un proyecto pionero de hospitalización a domicilio de salud mental en Valladolid buscando reducir más de un 40% los ingresos de niños y jóvenes, con lo que eso significa para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, acercaremos la psicología clínica a los centros de atención primaria, y potenciaremos la formación de especialistas en psicología y psiquiatría.

Por otro lado, desde nuestra posición de vanguardia nacional, aprobaremos este año el Plan de Medicina Personalizada y de Precisión de CyL.

Así, personas con procesos de salud muy complejos dispondrán de un diagnóstico mejor y más ágil y tratamientos “a medida” más eficaces, con menos efectos secundarios y recuperaciones más rápidas.

Todo ello gracias a la detección de características genómicas individuales y a la aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial.

Señorías, nos mantenemos como líderes indiscutibles en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.

La Asociación de Directoras y Gerentes reconoce año tras año a nuestra Comunidad como la mejor de régimen común en Servicios Sociales.

Y el último informe del Observatorio de la Dependencia dice que nuestro sistema es el más eficiente y equilibrado; el que más empleo genera: 66 trabajadores por cada millón invertido.

Y que somos la Comunidad con el tiempo de espera más corto para ser atendido: 200 días menos que la media.

Esto no es fruto de la casualidad. Obedece a políticas firmes, comprometidas y dotadas con los recursos necesarios.

Hemos subido el presupuesto para dependencia, mejorado la aportación a las entidades locales y aumentado la financiación del Tercer Sector.

El nuevo Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-27 con ayuntamientos y diputaciones se acerca a los 703 M€, un 18% más que el anterior.

Tenemos un compromiso claro con las personas mayores. Se lo debemos todo. Y facilitamos que vivan donde quieran, en su casa o en una residencia.

Si prefieren vivir en su casa, ofrecemos la teleasistencia avanzada gratuita y la ayuda a domicilio a todos los mayores que la necesiten, para que estén bien atendidos y sus familias tengan más tranquilidad.

Disponemos de distintas ayudas para hacerles la vida más fácil. Baste recordar las ayudas al alquiler de vivienda, con un 10 por ciento de los beneficiarios mayores de 65 años.

Y para los que prefieren vivir en una residencia, somos la Comunidad con más plazas.

La Organización Mundial de Salud recomienda 5 plazas por cada 100 mayores y en Cyl tenemos casi 8, muy por encima de la media española, de 2,79.

Estamos modernizando todas las residencias públicas y trabajando en las nuevas de Zamora y Ávila.

Por otro lado, Señorías, les anuncio la puesta en marcha este año del “Carné 60 CyL”. Con él, las personas a partir de esa edad podrán acceder a descuentos y ventajas en productos y servicios de salud, cuidado personal, alimentación, viajes, ocio, cultura, etc.

También estamos desarrollando nuevas redes para atender la soledad no deseada de los mayores.

Hemos activado un teléfono gratuito para detectar y combatir su aislamiento social.

Hablando de otras medidas sociales, hemos puesto en marcha un programa, pionero en Europa, para promover un uso saludable y responsable de redes sociales y videojuegos, e impulsado un servicio de asesoramiento a las familias sobre estas adicciones.

Estamos trabajando para que cada persona con discapacidad pueda elegir su proyecto de vida, obtener los cuidados que necesita y acceder a un empleo para ser independientes.

CyL es la 2ª comunidad con mayor número de prestaciones de asistencia personal, 2.319, el doble que hace cuatro años.

Seguimos aumentando nuestro apoyo al empleo de las personas con discapacidad y a los Centros Especiales de Empleo.

Y hemos iniciado la construcción de la Unidad de Valoración y Atención a personas con discapacidad de León y puesto en marcha la de Ponferrada.

Quiero anunciar que a finales de 2025 estará disponible la Historia Social Única.

Una herramienta informática avanzada que aportará información integral a los profesionales de nuestros Servicios Sociales para mejorar la atención a las personas vulnerables.

Señorías, en este amplio repertorio de políticas sociales vuelvo a resaltar que somos la Comunidad que más apoya a las familias.

A prestaciones y ayudas a las familias en ámbitos como vivienda, transportes, banda ancha, programas de formación y empleo o servicios sociales, destinamos 2.639 M€ este año.

Nuestros beneficios fiscales para las familias están reconocidos como los mejores de España.

Las ayudas en el ámbito educativo suponen un ahorro anual de hasta 3.000 € por hijo. Y son también muy relevantes nuestras medidas para fomentar la natalidad y proteger a los menores.

Pusimos en marcha el Bono Nacimiento, con hasta 2.500 € por nacimiento o adopción, que el último año han percibido más de 7.500 familias.

Los tratamientos gratuitos de reproducción asistida ya benefician a mujeres de hasta 42 años y hombres de hasta 60, y se amplían a mujeres con hijos.

Estamos mejorando los apoyos económicos a las familias acogedoras, favoreciendo el acogimiento de menores que necesitan apoyos especiales y de jóvenes embarazadas o con hijos.

Y les anuncio, Señorías, que en el próximo proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia, que estamos ultimando, se establecerán más facilidades para adoptar, especialmente menores con más de 10 años.

La conciliación es otro objetivo esencial. 13.300 familias se beneficiaron el último año del Bono Concilia, que otorga 750 € por cada menor de tres años.

Ampliamos las ayudas por reducción de jornada o excedencia a los casos de cuidado del cónyuge o de la pareja de hecho.

Hemos hecho gratuito el programa Crecemos de cuidado de los niños en nuestros pueblos, con el que ofertamos 4.400 plazas en más de 290 municipios. Y mantenemos los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

Como ya dije, el curso que viene será gratuita la Educación infantil en todo el ciclo de 0 a 3 años, con un coste de 64 M€. Seguimos solicitando que el Estado financie el 50% de esta etapa.

También ayuda a la conciliación un transporte público frecuente y accesible. Tenemos un amplio abanico de bonificaciones, como el Bono Rural Gratuito del Transporte a la Demanda o las bonificaciones del transporte metropolitano y del transporte interurbano autonómico.

Y la bonificación del 25% para los viajeros habituales de media distancia de la Alta Velocidad Ferroviaria, medida pionera en España que permitió a sus usuarios ahorrar más de 5 M€ el pasado año.

También impulsaremos el Transporte Metropolitano. Para ello firmaremos convenios con los ayuntamientos.

Ya hemos firmado el de León, este mismo viernes firmaremos el de Valladolid y continuaremos después con Burgos, Salamanca y Segovia.

El objetivo es mejorar el servicio, ampliar las frecuencias y los municipios incluidos, hasta alcanzar casi al 50% de la población en 2026.

También implantaremos 110 nuevas marquesinas inteligentes en más de 90 municipios de CyL.

En un territorio tan extenso como el de CyL, priorizamos la rentabilidad social a la económica y mantenemos todas las líneas aunque sean deficitarias.

Y solicitamos al Gobierno de España que renuncie a su plan de suprimir 346 paradas autobús en nuestros pueblos.

Otro elemento imprescindible para ayudar a las familias es una eficiente política de vivienda, una de nuestras prioridades. Nuestras iniciativas en este ámbito son también referencia.

En CyL desarrollamos ambiciosos programas para aumentar la oferta pública de viviendas, tanto en venta como alquiler, especialmente en el medio rural; para reducir el coste del alquiler mediante ayudas que llegan a todos, y para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad.

Continuamos avanzando en la ampliación del parque público de viviendas. Teníamos el objetivo de llegar a 3.000 esta legislatura y lo vamos a ampliar a más de 4.000.

Ya hemos finalizado la rehabilitación de 231 viviendas en pueblos destinadas al alquiler, fundamentalmente de jóvenes. Están en proceso de selección de demandantes 136 de ellas y el resto las ofertaremos el próximo mes.

Les anuncio, Señorías, que en julio firmaremos un acuerdo con las Diputaciones que permita ampliar de 500 a 1.000 las viviendas que construimos en suelo cedido por los ayuntamientos, con un precio de compra bonificado para jóvenes.

Y vamos a poner en marcha un nuevo programa para localidades y zonas del medio rural con dinámica industrial o de servicios que pueda verse frenada por falta de vivienda.

Prevemos construir unas 250 viviendas sostenibles para alquilarlas a las empresas que se adhieran al programa, a fin de que se las faciliten a sus trabajadores.

Planteamos inicialmente lugares como Aguilar de Campoo, Guijuelo, Ólvega o la Ribera del Duero, y otras zonas a determinar en función de la demanda de las empresas, con una inversión estimada de 32 M€ hasta 2030.

También estamos ejecutando un programa de vivienda colaborativa para alquiler joven. Son 985 viviendas en municipios de más de 20.000 habitantes, de las cuales hemos licitado ya 756, y la próxima semana licitaremos las que restan.

Por otro lado, hemos llegado a casi 600 avales en un solo año para facilitar el acceso a créditos hipotecarios a los jóvenes para adquirir vivienda libre.

Y a diferencia del Bono de Alquiler Joven del Gobierno de España, que dejó a 3 de cada 4 jóvenes sin ayuda, en CyL garantizamos las ayudas al alquiler de todos los solicitantes que cumplen los requisitos.

Somos la única Comunidad no foral que lo está haciendo.

Hemos dispuesto beneficios tributarios para vivienda de jóvenes, especialmente en el medio rural, con importantes deducciones por adquisición, arrendamiento o rehabilitación.

E iniciativas como el Plan Sectorial del Hábitat de CyL van por muy buen camino, habiéndose ejecutado actuaciones por valor de 182 M€, casi la mitad de los recursos previstos hasta 2027.

Señorías, respecto a las políticas de mujer y la lucha contra la violencia machista, tomamos medidas para seguir reforzándolas.

En 2024 aumentamos un 25% las partidas destinadas a promoción y apoyo de la mujer, acercándonos a los 15 M€.

Nuestra apuesta por la igualdad real de la mujer es constante y con resultados.

La brecha salarial entre los hombres y las mujeres que trabajan en CyL es 1,3 puntos menos que la media de España.

Y el porcentaje de mujeres que trabajan en la Junta de CyL supera el 73%, 14 puntos más que la media del sector público nacional.

Tenemos disponibles las ayudas para el ascenso profesional de la mujer, y hemos creado unas nuevas para pagar durante un año las cuotas a la Seguridad Social de las mujeres entre 18 y 30 años que se inicien como autónomas en sectores poco feminizados, o a las empresas de dichos sectores que les ofrezcan su primer contrato indefinido y a tiempo completo.

Tenemos uno de los marcos normativos más avanzados contra la violencia machista, con un modelo integral de sensibilización, prevención, atención e integración social.

Con los últimos datos en la mano, contamos con 21 plazas de alojamiento por cada 100 mujeres con orden de protección, un 61% más que la media nacional.

Casi hemos duplicado las plazas de los centros de emergencia, estamos reformando las instalaciones de la red con una inversión de 5 M€ y hemos puesto en marcha el centro virtual “Atiendo” para víctimas de agresiones sexuales.

En Cyl está garantizada la atención a las víctimas de agresiones sexuales, a través de la contratación de entidades del tercer sector especializadas en esta atención, con asesoramiento, información, sensibilización y seguridad.

Antes de que acabe el año, este servicio mejorará con los nuevos locales que estamos adquiriendo en todas las provincias.

Señorías. Queremos que estos servicios públicos de calidad puedan llegar a todos los castellanos y leoneses.

Por ello no podemos olvidarnos de nuestros hermanos del exterior. Una esencial parte de nuestra alma y que hacen de CyL una tierra más universal. Así, hemos incrementado un 17% los recursos para ellos, con un doble objetivo.

Por un lado, para facilitar las condiciones de vida allá donde vivan. Reforzando a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior con un 80% más de recursos.

Por otro, estableciendo las mejores condiciones posibles para todos los que deseen retornar.

Y ampliando un 50% el presupuesto destinado al programa “Pasaporte de vuelta”.

O consolidando ayudas para financiar actuaciones de emprendimiento o contratación de los castellanos y leoneses que quieran retornar a sus lugares de origen.

Pero nada de esto sería posible, Señorías, sin unos profesionales muy preparados y entregados, a los que debemos todo nuestro reconocimiento.

Ellos son el motor que hace que los servicios públicos de CyL funcionen a pleno rendimiento y tengan una alta consideración.

Contamos con una Administración Pública moderna, eficiente y bien valorada.

Por ejemplo, los usuarios otorgan una calificación de sobresaliente al Servicio de Información Administrativa 012 y la página web de la Junta ha sido reconocida por el gobierno como una de las cuatro mejores y más accesibles de España.

También nos encontramos entre las Administraciones más transparentes y de mayor calidad. Según la Fundación COTEC, nuestro Portal de Datos Abiertos ocupa el 7º lugar de 163 analizados y con el nivel más alto.

Por ello, quienes lo hacen posible, nuestros empleados públicos, merecen recibir una atención análoga a la dedicación que demuestran.

Y así, hemos implantado ya la jornada de 35 horas semanales, nuestro personal laboral cuenta con un nuevo Convenio Colectivo y avanzamos en el desarrollo de la carrera profesional horizontal, habiéndose convocado ya el acceso al Grado III.

Incrementamos su preparación a través de la ECLAP con 1.000 acciones formativas destinadas a 40.000 empleados públicos.

Y trabajamos para que, al finalizar este año, cumplamos el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, para lo que están en marcha 127 procesos de concurso y 57 de concurso-oposición.

También antes de finalizar 2024 tendremos listo el Anteproyecto de la Ley de Función Pública de CyL para adaptarnos a la legislación básica y aumentar la calidad en la prestación de servicio.

Como importante novedad, les anuncio que la nueva ley incorporará un Permiso Preparto, un permiso retribuido a las empleadas públicas desde la semana 37 hasta el parto para apoyar a las mujeres de la Administración y Empresas Públicas de la Comunidad que lo necesiten.

Señorías, quisiera hacer una última y especial consideración.

He estado haciendo un repaso sectorizado de nuestra realidad. Pero ello no debe hacernos olvidar que hay grandes cuestiones estratégicas que reclaman la conjunción de esfuerzos desde muy diversos ámbitos.

El ejemplo más claro es nuestro desafío demográfico. Donde estamos consiguiendo ya datos esperanzadores de crecimiento poblacional.

Nuestro saldo migratorio es positivo desde 2018, ganando 52.000 habitantes por este concepto. Señorías, vienen más personas a CyL de las que se van.

La Estadística Continua de Población a 1 de abril de 2024 también nos dice que en los dos últimos años tenemos 13.000 personas más en la Comunidad.

Y en lo que va de año han subido los nacimientos un 7% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Para seguir avanzando por este camino, este año vamos a destinar más de 2.300 M€ para 676 proyectos contra la despoblación que incidirán sobre aspectos demográficos, territoriales y de apoyo al medio rural.

Ahí están numerosas medidas sociales para asegurar servicios de calidad en todo el territorio y que los del mundo rural se equiparen a los urbanos. Con la mayor red de consultorios locales de España.

Con educación gratuita de 0 a 3 años. Con escuelas rurales abiertas para tres alumnos. Con políticas de conciliación e impulso a la natalidad con deducciones fiscales o el cheque bebe.

También muchas medidas económicas: con la menor presión fiscal de la historia de CyL y un tratamiento preferente para el mundo rural.

Con tarifas planas para autónomos, que se amplían para el medio rural. Ampliando suelo industrial en todas las provincias para atraer empresas. Favoreciendo la producción agrícola y ganadera.

Apostando por los recursos patrimoniales y medioambientales de nuestro territorio como elemento de progreso.

Y, por supuesto, con medidas territoriales. Impulsando la trasformación digital y la extensión de la banda ancha a todo el territorio. Con las infraestructuras ambientales.

Con transporte a la demanda y bono rural. Facilitando el acceso a la vivienda, sobre todo en el mundo rural. Mejorando la financiación y el empleo de nuestros municipios.

Y destaco aquí las nuevas ayudas para colaborar en el mantenimiento de bares y centros de ocio y convivencia en poblaciones con menos de 200 habitantes.

Algo esencial para que puedan seguir contando con lugares de socialización, impulsar su actividad económica y luchar así contra la despoblación.

Asimismo, hemos puesto en marcha una nueva línea de ayudas de hasta 2.000 € para familias que trasladen a CyL su residencia desde otra Comunidad y se empadronen en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Está dotada inicialmente con de 2 millones de euros, ampliables en función de la demanda.

También destinamos más de 4 millones de euros anuales de financiación de proyectos de dinamización demográfica para municipios de menos de 5.000 habitantes para revitalizarlos y fijar población.

Y, señoría, estamos avanzando en el proyecto de Ley de Sostenibilidad Demográfica y Desarrollo del Medio Rural.

Necesitamos la colaboración del Gobierno de España en la aplicación de políticas eficaces contra la despoblación, porque en muchos casos sus decisiones van en sentido contrario, como el intento de cierre de la estación de esquí de Navacerrada en Segovia.

O dando pasos lentos, como en el caso de Monte La Reina en Zamora.

Desde la Junta nos ofrecemos a declarar el proyecto de interés regional para acelerar la tramitación y que pueda ser una realidad cuanto antes.

Enviaré una carta a la ministra de Defensa en los próximos días para darle un impulso definitivo y nos ofrecemos a firmar un acuerdo de colaboración, para que nadie pueda poner más excusas.

Señoras y señores procuradores, voy concluyendo.

Tanto las actuaciones realizadas como las medidas previstas que acabo de mencionar siguen respondiendo a un objetivo fundamental: el servicio a las personas y a su bienestar como centro de toda nuestra actuación política.

Los castellanos y leoneses desean prosperar y desarrollar su proyecto de vida con ilusión en esta tierra, y hacerlo en igualdad con el resto de todos los españoles.

A nosotros, como representantes suyos, nos corresponde atender esta demanda de ilusión, de esperanza y de responsabilidad.

Castilla y León funciona. Podemos estar orgullosos de nuestra tierra. Yo lo estoy. Muchas gracias.