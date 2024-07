Ultimátum del líder de Vox al PP: dará "por rotos" los pactos si "promueve" la inmigración irregular

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este viernes a los dirigentes del Partido Popular con los que su partido cogobierna que sean “leales” al socio de coalición y que hagan “todo lo que esté en su mano para evitar promover la inmigración ilegal”, porque, si no lo hacen, “entenderemos que esos pactos están rotos”.

Así lo indicó Abascal en una entrevista en la que recordó que PP y Vox en “muchos lugares” llegaron a acuerdos donde se habla de combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada. “Nos parece más que suficiente para asumir que no podemos seguir repartiendo inmigrantes ilegales y menas por todo el país”, añadió.

En este sentido, matizó que, aunque estos temas no estuviesen en los acuerdos de gobierno entre ambos partidos, es un “hecho extraordinario” y un partido que gobierna en coalición con otro “tiene que asumir que no puede tomar decisiones” como la de aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados “en solitario”.

Alertó a los populares de que Vox no va a asumir que “de manera unilateral” el PP pretenda “repartir inmigrantes ilegales y menas en aquellos sitios donde estamos gobernando en coalición con ellos”. Por ello, les pidió que hagan “todo lo que esté en su mano para evitar ese reparto”, para oponerse a esa medida que “pone en jaque la seguridad de los barrios”.

Según Abascal, lo que busca es que el mensaje que llegue a África y a los “traficantes de personas” es que en España “no hay futuro, no hay posibilidades para quienes entran ilegalmente”. “Todo lo que no sea eso significa favorecer la inmigración ilegal”, arguyó el líder de Vox.

Además, recordó que esta petición de no aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados se la hace a los líderes territoriales del PP y no a su “dirección” nacional, ya que con ella “no tenemos ningún pacto”. “No tenemos ningún pacto con Feijóo, no gobernamos con Feijóo”, concluyó.