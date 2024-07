Carriedo tras la ruptura con Vox: "Hay que pensar en el futuro de CyL para garantizar un gobierno que funcione"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del Gobierno en Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), afirma que tras la decisión de Vox de romper los gobiernos de coalición con el PP en cinco comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, hay que pensar en el "día siguiente y en el futuro" de la Comunidad para garantizar un gobierno que funcione.

En declaraciones a los periodistas en la inauguración de la jornada EFE Fórum 40 años de EFE en Castilla y León, organizada en Valladolid, Fernández Carriedo ha reconocido que tienen que aceptar la decisión de Vox aunque "no la compartan" y prioriza las necesidades de la comunidad.

"Pensar necesidades de Castilla y León para garantizar estabilidad y pensar inmediatamente en el día siguiente y en futuro de Castilla y León para seguir garantizando un gobierno que funcione y del que nos podamos sentir orgullosos", ha insistido.

Igualmente, el portavoz de la Junta ha recordado que la competencia para la reestructuración del Gobierno, tras la salida del vicepresidente, Juan García-Gallardo, y las esperadas de los tres consejeros de Vox (Industria, Agricultura y Cultura), le corresponde al presidente Alfonso Fernández Mañueco.

Y ha indicado que no le consta que se hubieran producido ya esas dimisiones, ni la anunciada este jueves por Abascal y relativa a García-Gallardo, lo que "no significa que no se haya producido" pues no es a él sino a Mañueco al que tienen que presentársela.