La dirección nacional del PP cierra filas contra Vox en CyL

La Dirección nacional del PP escenificó ayer “todo el respaldo” y “reconocimiento” a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tras la ruptura el pasado viernes, 22 de noviembre, del equipo de Gobierno formado por PP-Vox. El voto en contra del Grupo Municipal Vox a los presupuestos municipales de Burgos para 2025 desencadenó en la ruptura del pacto de Gobierno que mantenían esta formación y el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones locales.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se desplazó hoy hasta Burgos para presentar junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo; el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente provincial del PP, Borja Suárez y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, la Semana del Municipalismo del PP en la Comunidad.

En este marco, Gamarra aprovechó para aplaudir “la valentía” de Ayala y declaró: “El municipalismo es estar al frente de un Ayuntamiento significa valentía, pero significa siempre ser fiel a la palabra que le diste a los ciudadanos cuando te presentaste a las elecciones, de lo que ibas a hacer y de lo que no harías, de cómo ibas a ser y cómo no estabas dispuesta a ser”. “Y, sobre todo, es la valentía de entender que no cabe el cortoplacismo y que los presupuestos o cualquier instrumento que tienes a tu alcance para mejorar la vida de los burgaleses no es un instrumento a tu alcance para garantizarte tu comodidad en el poder”, manifestó, al tiempo que lamentó que “eso lo hace Pedro Sánchez, pero eso no lo hacemos los políticos del Partido Popular ni las alcaldesas y los alcaldes del PP”.

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó el apoyo de la formación a “la valentía” y el “compromiso” de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con los burgaleses. Mañueco se refirió a que “serán otros” -en alusión a Vox- “los que tendrán que dar explicaciones de sus decisiones”, si bien insistió en que Cristina Ayala tiene “las ideas muy claras de qué es lo que hay que hacer en la ciudad de Burgos, con la ciudad de Burgos y para la ciudad de Burgos».

Vox rompe la unanimidad del Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid se sumó ayer a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) contra la violencia de género en este 25 de noviembre que se celebra el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. A instancia del Grupo Socialista, el texto recabó los votos a favor de PP y VTLP, mientras que Vox se quedó solo.

En la moción se considera “determinante” la unidad de todas las fuerzas políticas y el refuerzo del compromiso común por la eliminación de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos y en el municipal en particular, pues subraya que la violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, reprochó al alcalde de Valladolid que gobierne con el único partido que rompe el consenso en temas de igualdad y lucha contra la violencia machista, como es Vox. todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado miércoles una iniciativa del Grupo Socialista para poner también en marcha un pacto de lucha contra la Violencia de Género. “Todos menos uno, Vox”.