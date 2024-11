Carnero acusa a los socialistas de permitir con su silencio desigualdades porque sólo les interesa "el puto amo"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado este sábado la labor "silenciosa, pausada y tranquila" de los concejales del PP para mejorar el bienestar de los vecinos frente a la oposición "sanchista", que ha diferenciado de la oposición socialista "muy respetable", y a la que ha acusado de permitir con su "silencio callado e indigno" en los ayuntamientos las desigualdades territoriales.

"No les interesa el vecino, no les interesa los vallisoletanos, no les interesa ninguno de los vecinos de cada uno de los municipios en los que estáis gobernando, sólo les interesa el puto amo", ha afirmado en concreto el alcalde de Valladolid en la inauguración de la 27 Intermunicipal del PP bajo el lema 'España somos todos'.

Carnero ha acusado en concreto al PSOE de jactarse de defender la igualdad mientras permite las desigualdades territoriales, con una alusión expresa al cupo catalán, a la amnistía y al indulto, y mientras mantuvo silencio respeto a la Ley del sólo 'sí es sí'.

"Son pastueños, son inexistentes", ha sentenciado Jesús Julio Carnero que ha ironizado sobre que la ciudad del Pisuerga haya "importado" a Madrid una "copia" del "puto amo", en alusión al ministro de Transportes y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Por su parte, el presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar, ha lamentado que España esté gobernada "bajo el yugo del sanchismo" y ha criticado especialmente el "yo invito y pagas tú" que ha achacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar gobernando "en contra totalmente de los intereses del municipalismo".

"Mientras nosotros debatimos en busca de la mayor calidad de vida de nuestros vecinos en Sevilla Pedro Sánchez se va a poner delante de sus palmeros mientras la corrupción le acorrala", ha aseverado el presidente del PP en Valladolid que ha exigido un cambio en el Gobierno de España que ha urgido "ya".

El también presidente de la Diputación de Valladolid ha reivindicado "el rigor" de los 'populares' en la gestión de los municipios que consiguen "desde la certeza y desde el conocimiento" que otorga su labor diaria en el territorio y ha lamentado al respecto que lo tienen que hacer con "un esfuerzo titánico" por los recortes que han sufrido del "gobierno Frankenstein".

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, que ha reclamado para España un Gobierno comprometido con los ayuntamientos "y no enredado un día sí y otro también en sus propios problemas de corrupción". "Necesitamos un Gobierno del Partido Popular, necesitamos un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, porque España somos todos", ha sentenciado en alusión al lema de la cita que reúne este fin de semana en Valladolid a los representantes del municipalismo del PP.

Francisco Vázquez ha defendido por otro lado que el modelo de autonomía municipal fue "clave" para el proceso de repoblación de Castilla y León al permitir un mayor crecimiento y ha recordado que, en la actualidad, es la Comunidad Autónoma con mayor número de municipios de España, una cuarta parte, 2.248 ayuntamientos, de los que el Partido Popular gobierna más de 1.500.

El secretario autonómico del PP ha hecho especial hincapié también en la labor de las diputaciones provinciales y ha afirmado al respecto que "si no existieran habría que crearlas".

"El Partido Popular hoy gobierna en Castilla y León ocho de las nueve diputaciones provinciales por mayoría absoluta, por algo será", ha destacado Vázquez que ha reconocido que municipalismo en la Comunidad Autónoma se enfrenta a varios desafíos, entre ellos el fenómeno del éxodo rural, "común a España y común a Europa", ha apostillado, en el que muchas personas, "especialmente jóvenes", abandonan las zonas rurales para buscar oportunidades en las grandes ciudades, una situación, ha admitido, que dificulta la sostenibilidad de los servicios básicos.

En este sentido, ha puesto en valor las medidas y acciones políticas que aplica el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desde un gobierno del Partido Popular. "Las políticas del PP están funcionando", ha concluido el dirigente 'popular' que ha aseverado que Castilla y León no es ni ha sido nunca más que nadie para advertir de que tampoco va a permitir "ser menos que nadie".

La 27 Intermunicipal del PP ha comenzado con un aplauso en reconocimiento a las personas que se han desplazado a las zonas afectadas por la DANA al que se ha sumado el alcalde de Valladolid en sus primeras palabras en la inauguración de este cónclave del PP en el que ha recordado a los concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas de todos los municipios que han sufrido los efectos de la DANA.