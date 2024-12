Óscar Puente no quiere a Tudanca al frente del PSOE-CyL: "Una nueva etapa es necesaria"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado este lunes que, aunque no tiene nada en contra de Luis Tudanca de cara a las primarias y el congreso del PSOE-CyL, en Castilla y León "abrir una nueva etapa es necesario" para este partido.

Preguntado por esta situación durante el desayuno informativo organizado por El Diario de Castilla y León-El Mundo, Puente ha comenzado por decir que no es "de escurrir el bulto" y ha añadido después de plantear la necesidad de una nueva etapa que el perfil del futuro secretario autonómico del PSOE incluya características como no ser de Valladolid, que tenga experiencia de gobierno, que sea "de la periferia, humilde y que pueda encajar bien en la idiosincrasia" de Castilla y León.

Ante estos rasgos, preguntado sobre las opciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, y del de León, José Antonio Diez, ha añadido que tenía que sumar un requisito más: "Que crea en la Comunidad", en referencia al apoyo del regidor leonés a la segregación de León de la Comunidad y decantando así su preferencia por el alcalde soriano.

"Vamos a ser prudentes y esperar los pasos que den los compañeros", ha apostillado sobre el momento actual, en el que no se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas y en el caso de los nombres mencionados, ni Tudanca ni Martínez han confirmado aún su decisión definitiva al respecto.

Sobre Tudanca, ha remarcado que no tiene nada en su contra y ha recordado que ha realizado "un gran trabajo", ganó las elecciones en 2019, ha sido "un referente que ha unido al partido" y es un "hombre querido" dentro de la organización, aunque ha rematado que "todo tiene un momento, un principio y un fin".

Puente ha reconocido que no ha hablado con Tudanca sobre esta materia: "No he tenido la oportunidad, tengo el teléfono y hablamos con cierta frecuencia, pero no ha considerado oportuno preguntarme", ha ironizado.

"Más o menos está hecho el perfil", ha rematado el secretario provincial del PSOE de Valladolid tras enumerar las cualidades que en su opinión debe tener un nuevo líder del PSOE de Castilla y León.

Preguntado por sus intenciones de repetir como secretario provincial, Puente ha afirmado que su idea es continuar con esta "responsabilidad" porque entiende que tiene el "máximo apoyo" y es la persona "en mejores condiciones para liderar" la organización en Valladolid mientras sus compañeros quieran.

Tras escuchar estas palabras de Puente sobre las primarias y el congreso del PSOE de Castilla y León, en una rueda de prensa convocada en las Cortes, la secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha preferido no referirse al proceso interno del PSOE y se ha limitado a decir que "Castilla y León necesita un cambio" de "180 grados", por lo que están "trabajando" para que "el gobierno cambie de manos y coja el mando el PSOE".