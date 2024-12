Adiós, Tudanca: Puente le sentencia

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, aseguró ayer que “abrir una nueva etapa es necesario” en el PSOE de Castilla y León y añadió, sobre la continuidad del actual secretario general, Luis Tudanca, que «todo tiene su momento», tras dirigir la federación durante los últimos diez años. «Todo tiene un principio y un fin», dijo.

«En este momento lo más procedente es abrir una etapa nueva» insistió Óscar Puente, que intervino en las Conversaciones Políticas del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León-Diario de Valladolid. Así se pronuncio ante el inicio del proceso congresual que se abre el 7 y 8 de enero con la presentación de precandidaturas para el XV Congreso Autonómico, previsto para el 22 y 23 de febrero en Palencia. En el caso de presentarse más de un candidato y reunir los avales, habrá primarias el 1 de febrero.

Durante su exposición, Óscar Puente afirmó que no tiene «nada contra» el actual secretario general y de hecho afirmó que es «un hombre querido dentro de la organización”. Además, reconoció que ha hecho «un gran trabajo» y es un «buen referente», que ha unido el partido y, además, ganó las elecciones autonómicas en 2019. Puente indicó que no ha trasladado al propio Tudanca su posición sobre el futuro del partido en la Comunidad, porque no se lo ha preguntado, aunque coincidió con él en el 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Además, señaló que sobre quien se ponga al frente del partido se debe ser «prudentes» y ver qué pasos dan los compañeros.

No obstante, trazó el «perfil» de la persona que debe dirigir el PSOE de Castilla y León, sin apuntar al alcalde de Soria, Carlos Martínez, por quien se le preguntó expresamente. En su opinión, quien se ponga al frente del partido en la Comunidad debe ser un «líder», ya sea hombre o mujer, así como tener experiencia de gobierno previa. A todo ello, añadió, se une la condición de no ser de Valladolid, sino de la «periferia», ser «humilde» para «encajar bien» en una Comunidad en la que agregó debe creer.

«Con eso ya te he dicho bastante»”, dijo el dirigente socialista, quien aseguró que su intención es continuar como secretario provincial del PSOE de Valladolid, un puesto que a su juicio más que un cargo es una «responsabilidad» y hasta «una carga». Esto, confesó, no se lo plantearía si no creyera que cuenta con el «máximo apoyo» y las «mejores condiciones» para liderar el partido. Lo importante, insistió, es que el partido esté en las «mejores manos». Por el contrario, señaló que representa un «liderazgo claro» que la «gente entiende», por lo que aseguró será al frente de la formación si así lo quieren sus compañeros. Los congresos provinciales del PSOE se celebrarán tras el cónclave autonómico del 22 y 23 de febrero en Palencia en un plazo de seis meses sin agosto.

Aseguró que desconoce si finalmente habrá o no Presupuestos Generales de Estado, tras lo que aclaró que para él la aprobación de las cuentas no es condición ‘sine qua non’ para Gobernar. Es «escéptico» en torno a la afirmación de que los presupuestos sean la «clave» de un Gobierno. «No sé si habrá o no Presupuestos Generales», dijo, tras lo que ha garantizado que, como se ha demostrado, Sánchez «se mueve bien en la dificultad», algo que ha demostrado al gestionar «con estabilidad» para lograr incrementos «de empleo, salarios y económicos».

«No creo que Mañueco adelante las elecciones en CyL, gato escaldado...»

Óscar Puente no cree que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apueste por un adelanto electoral al gobernar en minoría y ha recordado el resultado de los comicios del 13 de febrero de 2022 que llevó a la coalición PP-Vox. «Gato escaldado del agua caliente huye», señaló. «Imaginate que a nosotros se nos marchara Sumar del Gobierno... Tendrá que decidir él —Mañueco— si se considera con capacidad para continuar con el Gobierno», dijo.

Puente recordó que ahora Mañueco tendrá que prorrogar los Presupuestos de la Comunidad por falta de apoyo, aunque ha considerado que el tener unas cuentas, desde su punto de vista, no es «condición sine qua non» para Gobernar. Y aunque señaló que en política «todo es imprevisible», «el gato escaldado del agua caliente huye», destacó para recordar que Mañueco ya anticipó las elecciones en 2022 y «no le salió bien», por lo que se ha preguntado «para qué va a volver a asumir ese riesgo». «No veo grandes incentivos para el adelanto electoral», apuntó. En cuanto a la decisión de Vox de romper por la política migratoria de los gobiernos del PP, dijo que «parece que estamos en un momento general con una actitud de partida muy irresponsable hacia la cosa común, parece que es mejor protestar, gritar, vender lo imposible y alzar la voz que gobernar y tomar decisiones».

