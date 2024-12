El PSOE exige 40 millones del plan de ‘la raya’: «La palabra de Mañueco ya no vale»

Publicado por Agencias Zamora Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE ha exigido los 40 millones comprometidos para un plan especial para ‘la raya’ con Portugal hace casi tres años por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una promesa incumplida que ha llevado a los socialistas a asegurar que la palabra de Mañueco no vale nada.La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha reclamado que se ponga en marcha ese plan, ha recalcado que la palabra del presidente autonómico no vale «absolutamente nada» y ha asegurado que, teniendo en cuenta que este sábado es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, «Zamora no está para bromas de este tipo».Sánchez ha tirado de hemeroteca para recordar que el 5 de febrero de 2022 el presidente autonómico prometió por primera vez ese plan para las comarcas del oeste de las provincias de Zamora y Salamanca.Además, en noviembre del año pasado aseguró que el plan se aprobaría antes de finalizar ese año y en septiembre de 2024 volvió a manifestar en Zamora que estaría antes de finalizar este año, sin que a día de hoy sigue sin aprobarse.Y en agosto pasado, el Partido Socialista Obrero Español registró en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en la que instaba a la Junta a que en el plazo de dos meses se pusiera en marcha ese plan especial de ‘la raya’ y esa propuesta aún no se ha debatido.En ella, el PSOE no innovaba nada y únicamente pretendía ayudar a que Mañueco cumpliera con su palabra, según ha explicado Ana Sánchez, que ha asegurado que tiempo han tenido en tres años para cumplir lo comprometido.Ha recordado que la zona de ‘la raya’ de Castilla y León con Portugal tienen unas características económicas y sociales que no son «dadas al optimismo» y, de hecho, comarcas como las de Sayago, Aliste y Sanabria son de las más desfavorecidas de la comunidad.La secretaria de Organización del PSOE autonómico y procuradora regional por Zamora ha advertido además de que con el presupuesto prorrogado no se podrá cumplir ese compromiso porque la Junta no va a tener capacidad inversora.Ha contrastado esa «eterna letanía de incumplimientos» del PP con la provincia de Zamora con el esfuerzo del Gobierno de España en la digitalización y la extensión de la banda ancha que ha beneficiado especialmente a territorios como los de ‘la raya’.