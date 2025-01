La Junta agotará plazos para sacar en CyL sus Presupuestos adelante

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no quiere poner una «fecha límite» para intentar encontrar apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad, pero asume que tendría que lograrse en «los primeros meses del año» para no dar carpetazo a la negociación. Carriedo insistió en Los Desayunos de Ical, que si el acuerdo es cuestión «de una semana más o una semana menos» harán el «esfuerzo» pero «lo importante es que haya voluntad cierta por parte de todos de ponerse de acuerdo».

El consejero portavoz remachó que «no es cuestión de un día más o menos, es cuestión de cambiar la actitud» y ver si son «capaces» de sentarse y «acercar posturas», para recordar que «algún partido», por Vox, «ha anunciado públicamente que no se va a sentar». Invitó una y otra vez a «acercar posturas y a dialogar» y aclaró que la semana pasada tuvo «ocasión de hablar personalmente con todos los portavoces» de los grupos parlamentarios para una «tercera ronda».

Carriedo recordó que tuvieron la primera cuando presentaron a los partidos el anteproyecto de presupuestos, cuando avanzaron su contenido y escucharon propuestas, lo que «fue motivo», dijo, de la aprobación del techo de gasto. «Debimos haber estado convincentes cuando el techo de gasto se aprobó», aseguró.

Carriedo asume que no «ignoran» que el acuerdo «no es sencillo» con ocho partidos políticos en el arco parlamentario aunque sacar adelante las cuentas depende de dos (PSOE o Vox). «Nos vale con uno de los dos, pero en ambos casos el acuerdo todavía no está próximo y no depende sólo de lo que hagamos desde la Junta». Apuntó que fueron capaces de aprobar los presupuestos los años de 2023 y 2024, pero ahora «poner de acuerdo a tantas visiones tan diferentes no es nada sencillo» para descartar un adelanto electoral como solución a la situación, ya que el presidente Alfonso Fernández Mañueco «fue muy claro» en que «quiere agotar la legislatura». «Su deseo es acabar la legislatura y por tanto celebrar elecciones en el primer trimestre del año 2026 que es cuando toca y que en ningún momento el debate de apoyos parlamentarios va a determinar un cambio en su posición».

