Mañueco destaca el apoyo de la Junta al sector turístico y agroalimentario

Publicado por Ical / DL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó ayerla apuesta de la Junta por el turismo y la industria agroalimentaria, sectores con un gran peso específico en la economía de la Comunidad y en los que Castilla y León se sitúa a la cabeza del conjunto autonómico. Fernández Mañueco, que fue el encargado de clausurar en el Centro Cultural Miguel Delibes la gala de entrega de premios de La Posada, el suplemento de El Mundo de Castilla y León dedicado al turismo, la gastronomía y la agroalimentación, resaltó que el turismo nunca había generado tanto empleo en la Comunidad como ahora, dado que en la actualidad son más de 78.000 las personas que viven directamente de este sector. Además, puso en valor el liderazgo de la Comunidad en turismo rural y destacó las campañas de promoción internacional que se están llevando a cabo.

En su intervención el presidente de la Junta también felicitó a todos los galardonados y aseguró que son un ejemplo que han sabido conjugar la tradición y las raíces con la modernidad y que han demostrado que desde la «certidumbre y la estabilidad» se puede seguir creciendo y creando oportunidades en Castilla y León.

La presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, puso a los galardonados por La Posada como ejemplos de la confianza en el presente y en futuro de Castilla y León, ya que sus logros han estado basados en «ideas, sacrificios y constancia».

«Son ya 12 ediciones y 168 galardonados, y aun así se nos antojan escasos a la vista de lo inabarcable que es nuestra despensa, lo inmensa que es nuestra bodega y lo infinito que es nuestro paisaje turístico». Con esta afirmación, la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, situó a los premiados como ejemplo a seguir para cree en Castilla y León. «Los premiados hacen que creamos en Castilla y León, en su presente y futuro», aseguró Adriana Ulibarri.

El director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, que recordó que la Dana que asoló Valencia provocó que esta gala, prevista inicialmente para el mes de noviembre, fuera aplazada, puso en valor los logros de los galardonados a la vez que destacó la importancia de la política en Castilla y León. Lago alabó «la política decente, digna, deseada y deseable. La del entendimiento por el bien común. La que sirve y no se sirve». Y, aquí, Pablo Lago puso en valor la importancia y la aportación de los 14 premiados y premiadas. «Ustedes son el consenso sobre el que se asienta la política de mirada larga, pero honesta, generosa y decidida», resalta, a la vez que incide en señalar que, además de eso, los galardonados son «imprescindibles». «Pero también lo es la política y sus decisiones. Para no caer en antipolítica es imprescindible no generalizar ni equiparar todo al mismo raso», incidió Pablo Lago, quien pone en valor aquí la política de «tipos y tipas admirables, sin ir más lejos los 2.248 alcaldes que bregan diariamente».

Una de las protagonistas de la gala de unos premios que han cumplido su duodécima edición, fue Amaya Arzuaga, que recibió el premio A toda una vida. Esta burgalesa aparcó la alta costura para diseñar el restaurante de su bodega en Valladolid, para después ir poniendo en marcha proyectos nuevos que generan riqueza y empleo.

Por su parte, el premio al mejor restaurante fue para Barro, establecimiento que logró la primera estrella Michelin para la provincia abulense. Detrás de este triunfo está Carlos Casillas, un joven cocinero de 24 años que se formó en el Basque Culinary Center, donde destacó con el mejor expediente de su promoción.

El Premio a la Mejor Iniciativa Enológica correspondió al segoviano Tomás Postigo, por ser una de las “figuras clave” de la Ribera del Duero. Comenzó su carrera en Protos, en 1984, donde aprendió de maestros como Mariano García y Teófilo Reyes, pero pasó 20 años en Pago de Carraovejas, donde experimentó con diferentes variedades de uva y sentó las bases de su filosofía enológica. Ahora, con su propia bodega en Peñafiel, elabora vinos que reflejan sus valores y su búsqueda de la calidad.

El Concurso Mundial de Pinchos de Valladolid se hizo con el Premio a la Mejor Iniciativa Turística, mientras que el Grupo Miguel Vergara logró el Premio a la Mejor Empresa Agroalimentaria. Se trata de una empresa familiar española con tres décadas de historia dedicada a la producción de carne de vacuno y es líder en la cría de ganado Angus, una raza escocesa conocida por su carne de alta calidad. Crían 30.000 cabezas de ganado en sus propias granjas y procesan más de 16.000 toneladas de carne de vacuno al año.

También fueron premiados la cooperativa Alta Moraña (Ávila), el festival musical Sonorama (Burgos), la experta en quesos Ana González Pinos (León), Pastas Uko (Palencia), restaurante Don Fabrique (Salamanca), Innoporc (Segovia), la empresa Aperitivos Añavieja (Soria), Aceitunas Olibher (Valladolid) y la Posada de las Misas de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.

La gala reunión a numerosas personalidades y autoridades de la Comunidad entre las que encontraban el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, así como numerosos presidentes de diputación, alcaldes y la mayor parte de los consejeros de la Junta.