Ryanair sigue su ofensiva y asegura que propuso a Puente aumentar un 250% los pasajeros en Valladolid si Aena rebajaba tasas

La compañía aérea irlandesa Ryanair ha asegurado este jueves que envió en dos ocasiones el pasado año una propuesta de plan de crecimiento en aeropuertos regionales que implicaría un aumento de la cifra de pasajeros en el aeródromo de Valladolid de un 250 por ciento en el horizonte de 2026, comparado con 2023, pero todo ello con la condición de que Aena "invirtiera" en una reducción de tasas.

Ryanair ha enviado un comunicado de prensa, recogido por Europa Press, en el que reacciona tras la comparecencia que tuvo el miércoles en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, en la que interpretan que "confirmó" que "no tiene plan de apoyo alguno al crecimiento de los aeropuertos regionales".

Tras el anuncio hace un mes por parte de la compañía de que dejará de operar en ocho aeropuertos regionales españoles que considera "comercialmente inviables debido a unas tasas aeroportuarias poco competitivas", Ryanair ha dado más detalles sobre la propuesta que asegura haber realizado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Como recuerda la compañía, entre los aeropuertos regionales afectados "lamentablemente se encontraba Valladolid".

El Plan que asegura Ryanair que envió al ministro en enero de 2024 y de nuevo en septiembre de 2024, sin haber obtenido respuesta "hasta la fecha", se planteaba un crecimiento de pasajeros en Valladolid del 250 por ciento "en tan solo dos años si AENA hubiera invertido en la reducción de las tasas aeroportuarias para estimular el tráfico de todas las aerolíneas que invierten en Valladolid, no solo de Ryanair".

Cabe apuntar que según los datos del administrador aeroportuario, en 2024 pasaron por el aeródromo vallisoletano 192.308 pasajeros, por lo que de ser cierta la previsión de Ryanair, en 2026 la cifra se situaría en cerca de 700.000.

La compañía añade que "al no recibir respuesta del ministro Puente", decidió reducir el tráfico en esos ocho aeropuertos regionales españoles que considera "comercialmente inviables debido a unas tasas aeroportuarias poco competitivas".

Ryanair ha dado a conocer que el pasado martes el consejero delegado, Eddie Wilson, viajó a Valladolid para reunirse con el consejero de Transportes de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y explicarle "por qué ha cesado el tráfico de Ryanair en Valladolid".

En esa reunión con el consejero Sanz Merino, explican que compartieron su plan de crecimiento de Ryanair para Valladolid y mantienen que el representante del Gobierno autonómico les explicó que el ministro Puente "nunca" compartió con él la propuesta realizada por la empresa aérea "que habría hecho crecer el tráfico de Valladolid en un 250 por ciento".

Asimismo, tras la reunión, Ryanair por qué Puente no le trasladó este plan y por qué Aena "aún no ha viajado a Valladolid para explicar por qué su plan de incentivos falso no funciona y qué plan tienen para aumentar el tráfico en Valladolid".

En definitiva, critican que el ministro Puente "preside ahora la pérdida de 800.000 pasajeros este verano" y advierten de que "a menos que haga algo para que los aeropuertos regionales sean competitivos, los aeropuertos regionales españoles están entrando tristemente en una espiral de declive con una inevitable mayor reducción de pasajeros".

El Plan para todo el país incluía otros 14 aeródromos españoles en los que opera Ryanair o en los que constituiría nuevas bases, con un crecimiento conjunto de pasajeros en un 35 por ciento en 2026 comparado con 2023, con 3 millones de plazas adicionales. De todos ellos, el de Valladolid tendría el mayor aumento.

Otras mejoras contempladas en el plan

También se sumarían 50 nuevas rutas en los aeropuertos regionales españoles (200 en total); tres nuevas bases potenciales en Menorca, Reus y Santander; y más de 8 aviones base adicionales (800 millones de inversión).

"Este declive puede detenerse si AENA invierte en los aeropuertos regionales españoles, en lugar de invertir en los aeropuertos de AENA en Brasil, el Caribe, Colombia y el Reino Unido", ha apuntado Ryanair.

En opinión de la aerolínea, "Puente puede seguir defendiendo la fallida estructura de tasas de AENA en los aeropuertos regionales, que no funciona" pero consideran que así "provocará una continua pérdida de pasajeros, rutas, puestos de trabajo y conectividad tanto para los ciudadanos españoles como para los turistas entrantes".

De lo contrario, estiman que "puede ordenar a AENA que diseñe un esquema que funcione en los aeropuertos regionales como en otros lugares de Europa".

Ryanair considera que los aeropuertos regionales son "una parte vital de la infraestructura española" e incide en que tiene un plan para apoyar las economías regionales, "pero lamentablemente el ministro Puente no tiene ningún plan para las regiones".