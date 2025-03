La Junta lanza FP Stem para incrementar la presencia de mujeres en grados de ciencia y tecnología

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León cuenta con programas para fomentar la presencia de mujeres en las carreras universitarias STEM de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas como ‘Stem Talent Girl’ —para estudiantes de Secundaria y Universidad— y ‘Steam Talent Kids’, dirigido a niñas de Infantil y Primaria. Ahora, ha decidido dar un paso más y ampliar este tipo de iniciativas a la Formación Profesional, con ‘FP Stem’. El objetivo es favorecer que las jóvenes cursen ciclos de Formación Profesional que, hasta ahora, son cursados principalmente por hombres.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó el acto institucional del Gobierno autonómico con motivo del Día Internacional de la Mujer para señalar que hay áreas donde solo una de cada diez plazas de Formación Profesional está ocupada por mujeres, como la fabricación mecánica, la construcción y obra civil, la electricidad y electrónica, la energía, la robótica y la química industrial, entre otras. No en vano, apuntó que son estudios que ganan cada vez más peso en la sociedad.

El programa incorporará mentorías y redes de apoyo para alumnas, una Red de Embajadoras FP Stem, un espacio para colaborar con empresas y un sello de calidad propio para los centros educativos. Además, se darán a conocer entre las alumnas ejemplos de referentes femeninos que sirvan de inspiración. “Hay que animar a las jóvenes a cursar ciclos formativos de Formación Profesional en el ámbito científico y tecnológico. Y así, poder aprovechar el enorme talento femenino en estas áreas. La sociedad progresará más rápido si es capaz de incorporar todo el talento femenino. No es un derecho, es una prioridad”, sentenció.

Tras recordar que la Comunidad ha alcanzado un récord histórico de mujeres trabajadoras, con casi 480.000, Mañueco aseguró que el empleo es “clave” para alcanzar la igualdad real y efectiva. De ahí que apuntara que la Junta continuará con las medidas puestas en marcha para favorecer esa igualdad de oportunidades, con la convocatoria de la línea de ayudas para fomentar la promoción profesional de la mujer y favorecer el liderazgo femenino en diferentes sectores de actividad. Se trata de una aportación individual de 2.000 euros con carácter general, que puede alcanzar los 2.800 si su ámbito profesional cuenta con poca presencia femenina.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico convocará las ayudas para favorecer la primera contratación de mujeres de hasta 30 años en sectores con baja presencia femenina, financiando las cuotas de la Seguridad Social durante un año, si la contratación es indefinida y a tiempo completo, o las cuotas de autónomo si se dan de alta por cuenta propia.

Alfonso Fernández Mañueco apostó por dar “estabilidad” a la sociedad, lo que permite avanzar en el incremento de derechos sociales, reducir brechas, romper los techos de cristal y avanzar en “algo tan importante” como la conciliación y la corresponsabilidad.

Alianzas con empresas

Por otro lado, el presidente de la Junta declaró que el camino hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres “se allana” a través de las alianzas que se han ido tejiendo entre la administración autonómica y el ámbito empresarial de la Comunidad. En este contexto, manifestó que el Ejecutivo autonómico continuará reforzando el programa ‘Multiplica’ de asesoramiento sobre igualdad en las empresas, que en 2024 logró formar a más de 1.100 personas. Además, Fernández Mañueco valoró la ‘Red de empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad’, y que sigue sumando fuerzas con recientes incorporaciones como la Cooperativa ACOR.

Además, en presencia de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otros, se felicitó por que cada vez haya más referentes femeninos en todas las áreas del mercado laboral. En este sentido, citó a tres mujeres que, antes de su intervención, participaron en una mesa redonda como Elisabel Sinde, capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Zamora; Noemí Merayo, copresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (Amit) y Raquel León, atleta e ingeniera. “Vosotras sois ejemplo de liderazgo, talento y determinación. Sois referentes para futuras generaciones por que vuestro ejemplo y de otras tantas mujeres es fundamental para romper estereotipos, inspirar vocaciones o visibilizar que no hay límites para el talento femenino”, añadió.

Mujer para “sumar” y “enriquecer”

Sinde apuntó que lleva 33 años en la Guardia Civil y reconoció, según Ical, las dificultades que tuvo, al principio, para que la ciudadanía valorara su trabajo. “Hacer ver que la Guardia Civil no es un señor con bigote y que lleva unicornio y tratar de no ser el centro de atención ni ser el mono de feria, por que sorprendía una mujer en el Cuerpo”, apuntó. La condecorada en ocho ocasiones por méritos extraordinarios en la labor desarrollada en la Benemérita destacó que la Guardia Civil no es el trabajo “ideal” para una mujer por que ven “lo peor” de la sociedad y sin unos horarios. De ahí que animó a que las mujeres que opten por seguir su camino tengan vocación y no busquen solo un sueldo. Por último, subrayó que la mujer está para “sumar” y “enriquecer” y precisó que la presencia de las féminas en la Guardia Civil ha ayudado a mejorar la institución y servir a la ciudadanía.

Por su parte, Merayo alertó del bajo porcentaje de alumnos en los grados universitarios de Ingenierías, que está estancado entre el 25 y el 30 por ciento. “Es un problema y no sabemos el motivo, pese a que hay iniciativas y programas para promocionar las vocaciones tecnológicas”, aseveró. A su juicio, hay un desconocimiento “profundo” de las ingenierías y valoró las oportunidades laborales que tiene la tecnología. “Hay que conectar con la gente joven y concienciarla del potencial de las tecnologías, con unas expectativas impresionantes”, expuso. La profesora en la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (UVa) añadió que la tecnología no es masculina sino que es una disciplina muy interdisciplinar y que cuenta con equipos heterogéneos para lograr los mejores resultados.

Raquel León, que lleva más de 20 años como atleta profesional y que a sus 33 años, ha sido madre hace cinco meses, declaró que las mujeres tienen “superpoderes” que desconoce la sociedad y que tiene que aprovechar. “La sociedad está creada para satisfacer las necesidades de los hombres pero el cuerpo de la mujer es diferente, por la menstruación y por ser cíclicas”, señaló.

La también ingeniera confesó que siempre ha sido muy exigente consigo misma y consideró que no ha sufrido discriminaciones en el atletismo por ser mujer, a diferencia de lo que ocurre en otros deportes. Por último, citó algunas deportistas como Simone Biles u Ona Carbonell.

Distinción Óptima

En el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado en el Espacio La Granja de Villa del Prado, el presidente de la Junta entregó las distinciones ‘Óptima Castilla y León 2024’, en reconocimiento a las entidades que adoptan, voluntariamente, medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en su modelo de gestión y organización de recursos humanos en materia de igualdad en el ámbito laboral.

Los distintivos de esta año han recaído en Acor Sociedad Cooperativa (Valladolid); Adalid Servicios Corporativos; Ademe (Asociación de Empresarios de Castilla y León, en Miranda de Ebro, Burgos); Ajupareva (Valladolid); Amanecer Duero (Salamanca); Asociación Alzheimer Bierzo (Ponferrada, León); Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida (Burgos); Asociación Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos (Burgos); Cáritas Castilla y León (Valladolid); Cauto (Valladolid); Comercial Fruticultores del Bierzo (Carraceledo, León); Conectis Ict Services (con sede en Valladolid); Duonex Desarrollo De Negocio (Arroyo de la Encomienda, Valladolid); Eulen (Valladolid); Fundación Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia); Fundación Secretariado Gitano; Inice (Salamanca); Industrias Plásticas del Pisuerga (Alar del Rey, Palencia); Minaya (Burgos); Productos Solubles (Venta de Baños, Palencia); Salzillo Servicios Integrales; Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Zamora); Tecopy (Zamora) y Toyrsa (Valladolid).