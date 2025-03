Pollán convocará el martes al grupo de trabajo sobre incompatibilidades

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, convocará el martes al grupo de trabajo que ha creado con un miembro de cada uno de los tres partidos presentes en la Mesa —PP, PSOE y Vox— para analizar la posibilidad de que todos los procuradores cobren y para actualizar el régimen de incompatibilidades y ha reiterado que no va a «cejar en el empeño» de regular lo que ha considerado «una anomalía a todos los niveles». Pollán se ha ratificado en que el grupo de trabajo es la vía para analizar y para avanzar en el régimen de incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva y ha insistido en que «solamente» es potestad de la Mesa de las Cortes, por lo que no se ha mostrado partidario de llevarlo a la Comisión del Reglamento que él preside. "Yo no digo que no la convoque, yo digo que para establecer el régimen de incompatibilidades con el sistema que tenemos aquí ahora, el artículo 31.1 —del Reglamento— no es necesario convocar ni la Comisión del Reglamento ni la Comisión del Procurador, es potestad de la Mesa de las Cortes", ha reiterado para incidir en que su voluntad en estos momentos es intentar un acuerdo con los miembros de la Mesa. «Si ellos no están de acuerdo o no quieren participar tendrán que decir por qué no están de acuerdo y por qué no quieren participar».

Pollán ha rechazado que este grupo de trabajo esté «muerto", como han afirmado PP y PSOE, y ha aclarado que hasta la fecha ninguno de los integrantes del grupo le ha comunicado su salida oficial del mismo, después de que el PP haya asegurado que Rosa Esteban lo ha dejado. "No hay ni Comisión del Reglamento, ni comisión de incompatibilidades que haya que convocar para ese régimen de incompatibilidades según está establecido ahora mismo. Yo voy a seguir adelante con ello", ha aseverado el presidente que ha insistido en que ni Fátima Pinacho, de Vox; ni Diego Moreno, del PSOE; ni Rosa Esteban, del PP, le han trasladado que no vayan a participar. Dicho esto, el presidente de las Cortes se ha mostrado convencido que la creación de este grupo de trabajo, que se reunió por primera vez el pasado 18 de febrero, fue lo que «más molestó» a los grupos parlamentarios Popular y Socialista de su discurso en el acto institucional de conmemoración del 42 Estatuto de Autonomía por su voluntad de regular una situación que no se ha tratado desde 1983. "Quizás eso parezca mal, el hecho de querer cambiar algo en lo que probablemente están acomodados en estos 40 años y que no deja de ser una anomalía a todos los niveles", ha apuntado Pollán que ha situado a las Cortes como el único parlamento de España —"y me atrevería a decir en Europa", ha añadido— en la actual situación.