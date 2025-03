La Junta abonará “cuanto antes” a CCOO y UGT las cuantías por representación institucional que recortó Vox en 2023

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, afirmó hoy que pagarán “cuanto antes” a CCOO y UGT las cantidades recortadas por Vox en 2023 en las ayudas de representación institucional, dando cumplimiento a sendas sentencias conocidas en las dos últimas semanas a favor de los sindicatos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL). Cabe recordar, en este sentido, que CCOO deberá percibir 1,2 millones, y UGT, 743.000 euros, porque ya había cobrado 494.000 en su momento en una subvención directa.

Carriedo indicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Junta respeta las decisiones judiciales y en principio no tiene previsto recurrir esas sentencias, “sin perjuicio de los análisis que efectúan los servicios jurídicos de algún apartado muy específico”, informa Ical.

El consejero de Economía y Hacienda recalcó que las organizaciones sindicales ya han cobrado la cuantía que les correspondía por representación institucional en 2024 y en este 2025, ambas “comparables”, y abonará “cuanto antes” la de 2023.

En este sentido, aseguró que la consignación no entraña dificultades pese a tener las cuantas prorrogadas este año, porque explicó que según la Ley de Hacienda, esas ayudas “forman parte de las partidas ampliables, lo que facilita mucho las modificaciones presupuestarias para sufragarlas” y constató que no representa un “mayor coste, sino pagar las cantidades que no se pagaron en su momento”.

“Pagaremos cuanto antes las cantidades que corresponden, sin perjuicio de las tramitaciones administrativas que puedan corresponder a los servicios jurídicos”, resumió.