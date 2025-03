Carriedo garantiza que Mañueco piensa «agotar la legislatura»

Publicado por EP Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, «agotará la legislatura» y descarta elecciones anticipadas, por lo que ve «muy oportuno» el Debate de Política General que se celebrará desde el miércoles en las Cortes como «punto de partida» para fijar objetivo en el año que queda de legislatura, al tiempo que ha defendido un Gobierno «como el actual».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha señalado que un Ejecutivo como el actual, con un único partido pese a estar en minoría en las Cortes, da «estabilidad» que es «lo que necesita Castilla y León». «Me parece positivo que haya un equipo sólido, coherente, que tenga unas ideas claras, que esté respaldado por la ciudadanía y que tenga capacidad para llevar a cabo estas ideas, esto sería lo mejor», ha relatado.

Así, el portavoz de la Junta ha considerado que un gobierno integrado por un único partido induce «mayores dosis de eficacia, de apoyo parlamentario, de estabilidad y de resolver problemas». Tras esta reflexión, Fernández Carriedo ha considerado «oportuno» el momento del Debate de Política General a un año de las próximas elecciones. «En estos doce meses tenemos la oportunidad de hacer nuevas cosas», ha subrayado el portavoz, quien ha señalado que el Gobierno regional se enfrenta a importante retos en este próximo año que debe abordar con nuevas actuaciones y propuestas. «En el ánimo del presidente de la Junta está el formular propuestas al Parlamento para obtener también apoyo y dedicar este próximo año completo al trabajo y al esfuerzo», ha subrayado, tras lo que ha insistido en que es necesario pensar en lo que es mejor para los ciudadanos de la Comunidad y no para el partido, un punto en el que ha defendido «completar la legislatura». «No se trata de lo que le conviene al Partido Popular, se trata de lo que le conviene a Castilla y León y, por tanto, la idea es agotar la legislatura porque hay cosas por hacer, esta es la idea que tenemos del horizonte», ha detallado. En cuanto a la petición del secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, de adelantar elecciones y garantizar que gobierne la lista más votada, Fernández Carriedo ha insistido en que en Castilla y León «ya gobierna la lista más votada». «Creemos que ese mensaje que se lanzaba tiene mucho más que ver con el presidente del Gobierno de España que con Castilla y León», ha considerado.

Mano tendida

En cuanto a la posibilidad de que el presidente plantee en el debate un pacto presupuestario ante la prórroga de la cuentas, el consejero ha insistido en que la mano de la Junta está «siempre tendida» para buscar acuerdos parlamentarios, no obstante, ha reseñado en que el Ejecutivo regional tienen una clara «hoja de ruta» que es su anteproyecto de Ley de Presupuesto que pretende «seguir y defender». «Hoy de lo que estamos hablando no es de las elecciones, estamos hablando de aprovechar este próximo año, es un año muy importante, nos jugamos mucho, no va a estar exento de dificultades de todo tipo para Castilla y León y por tanto que haya un Gobierno con las ideas claras, un Gobierno con una hoja de ruta, un Gobierno decidido a trabajar por Castilla y León siempre es muy bueno y esa es la disposición que tenemos desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma», ha zanjado.

«Aquí ya gobierna la lista más votada. «Ese mensaje tiene mucho más que ver con el presidente del Gobierno»