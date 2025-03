Raúl de la Hoz: “A Vox le falta madurez democrática y política; cuando la tenga intentaremos volver a sentarnos con ellos”

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

Después de nueve meses en Bruselas, se puede decir que Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) ha cogido el tranquillo y el gusto al Parlamento Europeo, donde ya se desenvuelve con destreza tanto en la parte más visible, como en las siempre más interesantes bambalinas. Pese a ello, no pierde un minuto de la actualidad de Castilla y León que devora a través de los periódicos y también de las decenas de llamadas telefónicas desde la Comunidad que atiende. De la política europea, no tiene reparos en confesar que la UE “se ha pasado de frenada” en algunos temas al supeditar el desarrollo industrial a la consecución de los objetivos medioambientales y dice que trabaja para corregirlo y hacerlos compatibles. Automóvil, agricultura y despoblación son sus áreas de trabajo en las que dice ha conseguido ya influir para cambiar las cosas. En el sector de automoción quiere lograr la neutralidad tecnológica; en demografía busca ampliar las ayudas al funcionamiento y líneas de apoyo para los territorios en despoblación y en agricultura modificar algunas de las exigencias que el campo no entiende. En la política autonómica, se muestra muy crítico con Vox a quienes acusa de falta de madurez democrática y política y hacer pinza con el PSOE, “con quien tiene comunidad de intereses”, para hacer oposición al PP. También tiene para los socialistas y para su nuevo líder al que le acusa de tener “cero interés” en ejercer como tal e incluso de “decir tonterías” cuando “no tiene nada que decir”. En este sentido, vincula el auge del leonesismo a los problemas internos del PSOE y señala que “León va por un lado y su clase política por otro”. Pese a esta crítica ácida, tiende la mano a los socialistas y cree que cualquier paso sobre salarios en las Cortes debe pasar por el acuerdo de los dos grandes partidos, propone aplicar en Castilla y León el régimen de imcompatibilidades del Congreso de los Diputados y reprocha que “quienes saben a duras penas cómo funciona el Parlamento, pretendan liderar la solución”.

Lleva ya nueve meses en el Parlamento Europeo y no sé si ha podido ya preguntarse cómo convencer a uno de Arévalo, por ejemplo, de que su trabajo aquí mejora su vida.

Le admito que no es fácil porque no estamos cerca físicamente y el trabajo aquí es muy diferente al de las cámaras legislativas españolas, pero yo no era tan consciente de la importancia del papel que tenemos los diputados europeos hasta que llegue aquí. Simplemente me quedo con un detalle: el 75 por ciento de las normas que rigen la vida de ese señor de Arévalo se acuerdan, se determinan, se pactan y se aprueban finalmente en el Parlamento Europeo o surgen de las instituciones comunitarias.

¿Pero qué capacidad tiene un eurodiputado de Castilla y León, pongamos, para influir en esas decisiones?

Evidentemente, no tienes capacidad de abarcarlo todo y tratas de centrarte en aquellas materias que crees afectan más a tu territorio. En mi caso es el ámbito de la automoción, la despoblación y la agricultura y la ganadería. Y humildemente puedo decir que sí he influido para que se flexibilice la normativa para la fabricación de vehículos o para que los fabricantes no tengan que pagar multas por no vender los suficientes coches eléctricos. En materia de despoblación, el día 9 de abril celebramos en el Comité de Desarrollo Regional la primera ronda de comparecencias para fijar el futuro de las políticas de lucha contra la despoblación en la Unión Europea, que he impulsado yo y en el ámbito de la ganadería estamos trabajando para echar atrás la ley de transporte animal que sería perjudicial para todo el sector ganadero de Castilla y León.

Ya que ha citado estos tres temas, vamos a ellos. En materia de la automoción, ¿cree que los pasos que se están dando en estos últimos meses están dando certidumbre al sector o es más bien una pelota para adelante?

En la legislatura pasada se hicieron algunas cosas mal con el sector de la automoción: se impuso a los fabricantes unos objetivos únicamente pensando en el proceso de descarbonización y se planteó un futuro exclusivamente eléctrico, pero los consumidores no quieren vehículos eléctricos. La consecuencia es un sector lastrado y en riesgo de crisis. Estamos a tiempo de reaccionar y, a iniciativa del PP en un documento del que he sido ponente, se ha planteado una solución inmediata a algunos de problemas que tiene el sector eliminando las multas, impulsando la fabricación de baterías, la innovación, las infraestructuras, con incentivos y el desarrollo del coche autónomo.

Para que lo entendamos todos: ¿si alguien quiere cambiar de coche, podrá hacerlo con garantías si elige un motor de combustión?

Estamos trabajando ahora, y aún no lo hemos conseguido, para lograr la neutralidad tecnológica. Es decir, para que en el futuro no sólo haya vehículo eléctrico sino también de combustión. Estamos en contra de que el objetivo de cero emisiones se deba conseguir solo con el vehículo eléctrico y el ciudadano pueda elegir qué tipo de coche quiere: si eléctrico, híbrido o con combustibles alternativos, biocombustibles o sintéticos. Evidentemente todo sin abandonar los objetivos de descarbonización y de cero emisiones.

¿Y es optimista?

Sinceramente, soy optimista.

Llama la atención que en el plan de Von der Leyen hay ayudas a la fabricación de eléctricos pero no para incentivar la compra de esos vehículos.

No nos ha gustado que no estén estas ayudas. Nosotros pedíamos un plan europeo de incentivos a la adquisición dado que algunos países como España gestionan tan mal las ayudas para la compra.

En este tema del automóvil, como en otros, Vox les acusa a ustedes de confundirse con el PSOE.

En este asunto, Vox está pidiendo exactamente lo mismo que nosotros: ellos no consiguen nada porque están fuera de todas las mesas y nosotros hemos logrado que la Comisión cambie su punto de vista y empecemos a plantearnos ya la neutralidad tecnológica. Unos gritan y otros trabajamos. Vox ha preferido ubicarse en la política de brocha gorda, del insulto y la crítica vacía y nosotros preferimos trabajar para conseguir objetivos y los estamos consiguiendo.

¿Se equivocó el PP en la pasada legislatura al asumir una Agenda Verde contestada en los territorios?

Las decisiones políticas deben de entenderse en su contexto y las mayorías en el pasado no son las de hoy. En el pasado hubo una serie de acuerdos, algunos de los cuales no son ajustados, no son correctos y estamos trabajando para modificarlos ahora que las mayorías son diferentes. Es verdad, se cometieron algunos excesos y ahora, por ejemplo, estamos planteando una ley ómnibus de reducción de la carga burocrática a las empresas que se había incrementado de forma exagerada o adecuar la política industrial a los objetivos de competitividad sin sacrificarla la descarbonización.

¿Piensa que el auge de algunas formaciones como Vox está relacionado con la percepción de que Europa ha ido demasiado lejos en algunas cuestiones?

No es que lo piense Vox, es que lo pensamos nosotros también y no tenemos problemas en reconocer que la Unión Europea se pasó de frenada en algunos aspectos. ¿En qué sentido? En que subordinó la política económica y la política industrial a la consecución de los objetivos de descarbonización. El planteamiento que hacemos es que la consecución de estos objetivos debe de hacerse de forma coordinada con la política industrial. No podemos sacrificar nuestra industria para conseguir unos objetivos climáticos. Coordinemos ambas políticas para avanzar en competitividad. Nos pasamos de frenada y ahora estamos reajustando la velocidad para devolver a Europa la competitividad que ha perdido.

¿Es correcta esa percepción que tienen en el campo de que aquí legislan unos burócratas sin tener muy en cuenta la vida en el medio rural?

Nosotros estamos en contacto permanente con las organizaciones profesionales agrarias, pero aquí hay que pelear contra otros partidos, contra los intereses de otras agriculturas y todo debe cuadrarse luego en un documento único. Todo esto lleva tiempo y hay que ser fuerte; por eso es importante que el PP español sea predominante dentro del PP Europeo para conseguir posiciones que beneficien al campo de España

¿Ha tenido Europa una política demográfica digna de ese nombre?

No, no ha tenido ninguna política demográfica. En la legislatura pasada se empezó a hablar del reto demográfico pero no se ha avanzado absolutamente nada. Había una comisaria que no tenía ni presupuesto ni competencias y ahora estamos intentando que la UE se tome en serio las políticas demográficas. Desde todos los puntos de vista: de forma genérica para abordar el reto del envejecimiento y la baja natalidad, que afecta a todos los países, y de forma más concreta para hacer políticas que afecten a los territorios que sufren el problema de la despoblación. Son dos patas y a mí me interesa mucho la segunda y estoy en contacto con otras regiones de Italia, del Este y Norte de Europa e, incluso, de Francia para unirnos y lograr que en las políticas de cohesión de la UE a partir de 2027 se incluyan líneas específicas y políticas concretas para estos territorios.

¿Qué líneas serían?

Queremos que haya líneas especificas de fondos para zonas con problemas de despoblación y que puedan ser para regiones o para provincias y que se desplieguen en tres ámbitos: mantenimiento de la calidad de los servicios; infraestructuras, incluidas las tecnológicas, y desarrollo económico. Nosotros queremos que haya financiación específica para estos objetivos en el territorio.

¿Y dónde queda el tema de la fiscalidad? Por que provincias como Zamora están pidiendo que se les pueda aplicar a ellos las ayudas de funcionamiento.

Aunque tiene que ser la UE quién dé las autorizaciones, el tema de la fiscalidad es competencia estatal. Claro que podrían ampliarse las ayudas al funcionamiento modificando algunos requisitos en cuanto a densidad de población para que entraran más territorios. En este momento, España ha establecido tres niveles, estado, región y provincia, pero en otros países no es así y se tienen en consideración las comarcas. Nos estamos planteando buscar una reconfiguración de las NUTs para que comarcas con necesidades específicas dentro de una provincia puedan acceder, pero eso le corresponde al estado.

Ha llegado a las instituciones europeas en un momento crucial, un contexto internacional complicado. ¿Es de los que cree que la receta es más Europa?

Hace unos días le preguntaron a Aznar la misma cuestión y su respuesta me gustó: ¿Qué es exactamente eso de más Europa? ¿Más países en Europa? ¿Más legislación en Europa? ¿Más regulación? Lo que hace falta es que Europa esté unida; no es más Europa, sino una Europa unida, fuerte, con un criterio claro y unos objetivos únicos porque nuestros rivales económicos - y ahora parece que también políticos - nos quieren débiles y divididos.

Se refiere usted a Trump. ¿Cómo se contempla al presidente americano desde el PP?

Como una auténtica amenaza para la estabilidad política y económica mundial. Pero lo peor es que a Europa le pilla en un mal momento porque, desde el punto de vista político, no tenemos la unidad suficiente para enfrentarnos a sus envites y, desde la perspectiva económica, no tenemos la competitividad para hacer frente a China y a Estados Unidos.

¿Entonces, por ejemplo, en el tema de los aranceles qué se puede hacer? El sector del vino en Castilla y León está más que preocupado.

La respuesta no es fácil porque no nos interesa una guerra arancelaria con nadie, ni con China ni con Estados Unidos, pero tampoco podemos estar callados si nos atacan. La política arancelaria es el último recurso cuando la negociación y el diálogo fracasan. Yo soy partidario de primero diálogo; después diálogo, y sólo si fracasa el diálogo defenderse del ataque. Y en el tema del vino, lo único que podemos hacer es negociar y dialogar.

En el Parlamento Europeo, la socialdemocracia y PP van de la mano. ¿Por qué en España es imposible?

El parlamentarismo es diferente en Europa y en España. Aquí para defender los intereses de tu país tienes que tener vías de diálogo con muchos grupos, no sólo con el Socialista. Nos gustaría que fueran más para defender mejor nuestros intereses, pero algunos se han situado al margen de eso y utilizan las instituciones comunitarias única y exclusivamente para hacerse eco de su fanatismo y su radicalismo, en una estrategia para lograr votos y no para conseguir lo mejor para los ciudadanos. Me da pena. Construimos más cuando construimos juntos y, por eso, la forma de trabajar aquí es distinta de la de allí. Pero creo, sinceramente, que tenemos muchas cosas que aprender de cómo se trabaja en el Parlamento Europeo, sobre todo desde el punto de vista de lo que individualmente cada uno nosotros puede aportar al proyecto común y que eso podría ser exportable a las políticas nacionales.

¿Se está refiriendo a Vox? Usted ha sido uno de sus interlocutores, ¿qué esta ocurriendo ahora?

En Castilla León las cosas iban bien con Vox, estábamos avanzando, teníamos un acuerdo de gobierno, las cosas iban saliendo y de repente de la noche a la mañana deciden que eso no daba votos y que lo que le dá más apoyo es hacer oposción al PP. Abandonaron el gobierno con una excusa ridícula y se pusieron a hacer oposición al PP, no a Sanchez. Eso provoca una absoluta inestabilidad dentro de Vox: los consejeros abandonan el partido, dos procuradores pasan al grupo de no adscritos y el portavoz abandona la política. Nada tiene sentido porque Vox no está planteando su acción política en términos de rigor y de seriedad, sino como un juego de estrategias infantiles de oposición al PP limitándose a ejecutar lo que Madrid les dice y sin ninguna capacidad de actuar desde Castilla y León. Yo creo que a Vox le falta madurez democrática y política; cuando la tenga intentaremos volver a sentarnos con ellos para plantear el futuro de Castilla y León. Mientras tanto, tendremos que soportar que incluso hagan pinza con el PSOE para perjudicar a Alfonso Fernández Mañueco, aunque a quien perjudiquen sea a los ciudadanos a quienes dijeron representar.

Pero con la dureza con la que se están expresando en los últimos debates...

Es la dureza que les exigen los que van a decidir quién va en listas en el futuro en el futuro próximo. Son duros porque, si no lo son, no repiten. Así de sencillo y así de triste.

Le preguntaba si esa dureza dificultaría las relaciones en el futuro.

Analizar la posibilidad de acuerdos o no en el futuro es imposible porque dependerá de cómo se levante esa mañana Abascal.

Le pregunto por lo más inmediato. La decisión de adelantar el debate de política general ha desatado todo tipo de especulaciones sobre adelantos electorales.

Es el periodo de las especulaciones y a medida que se acerque la fecha electoral, crecerán. La razón es muy sencilla: es un buen momento porque queda un año para ir a las urnas. Aunque claro, a nadie de la oposición le viene bien. Una vez se hizo en octubre, no le vino bien a la oposición; otras en junio, tampoco; ahora en marzo, no le viene bien. Yo creo el debate sobre el estado de la Comunidad no le viene bien en ningún caso a la oposición porque en él hay que mostrar el proyecto de Comunidad de cada partido y, a día de hoy, el PSOE no tiene ningún proyecto de Comunidad y Vox ni sabe ni lo que es la Comunidad. Si no lo tienen que se preparen un argumentario o que repitan el del año pasado que es lo que suelen hacer y a pasar el trámite.

Entonces ¿es posible agotar la legislatura con el Gobierno en minoría y con tantas dificultades para aprobar proyectos en las Cortes?

La Legislatura tiene recorrido aunque es complicado porque Vox ha decidido hacer oposición al PP en vez de a Pedro Sánchez y, como tienen una comunión de intereses, ahora hace pinza con el PSOE. ¿Quién nos lo iba decir? Están en no ayudarnos a aprobar leyes que puedan beneficiar a los castellanos y leoneses porque para ellos cuanto peor, mejor. Esa es la táctica histórica del PSOE pero ahora ya no es exclusiva de ellos.

Con un PSOE aún en bicefalia….

No. Con un PSOE que no existe. No hay PSOE en Castilla y León y eso no es bueno.

Acaban de elegir un secretario general con amplia mayoría

Acaban de poner a un señor como secretario general que tiene cero interés en ejercer como tal. Y eso no es bueno. Nos gustaría que el PSOE tuviera claro su proyecto, tuviera un liderazgo consolidado, nos sirviera de contrapeso e, incluso, pudiera colaborar con nosotros, pero esta persona no está en condiciones nada más que de mirar el ombligo.

Con ese planteamiento, no sé si tiene sentido preguntarle que espera del nuevo liderazgo del PSOE.

A mí me gustaría que las cosas cambiaran pero a día de hoy no tienen ni portavoz del grupo parlamentario; no sabemos cuál es su proyecto…

Bueno, Carlos Martínez sí ha hablado ya de algunas propuestas vinculadas a la ordenación del territorio, por ejemplo.

Todo muy fresco (se ríe). La política no puede ser decir lo primero que se te ocurra cuando no tienes nada que decir. A mí siempre me enseñaron que cuando no hay nada que decir, lo mejor es callarte porque si no corres el riesgo de decir tonterías y algunas propuestas del nuevo secretario general me parecen poco serias.

¿Cree poco serio proponer que se deja gobernar a la lista más votada?

Que venga un socialista a defenderme que gobierne la lista más votada cuando el Gobierno de España está configurado como está me parece absolutamente ridículo. ¿Pero a qué viene hoy esa apelación? ¿Por qué no pensamos en cómo agotar la legislatura? Los ciudadanos no están pensando en clave electoral; ellos sí porque no tienen otra cosa de la que hablar. Pues es mejor quedarte callado que decir tonterías.

En los últimos años se ha acentuado en una parte de la sociedad leonesa un sentimiento autonomista ¿Qué pasa con León? Ustedes lo circunscriben a una cuestión política por la división del PSOE, pero lo cierto es que la ciudadanía también se manifiesta.

Lo que ocurre es que León va por un lado y su clase política, por otro. Algunos juegan al leonesismo únicamente por interés electoral. ¿Por qué el alcalde de León es leonesista ahora? Pues por interés electoral. El PSOE tiene un problema identitario también en relación con el leonesismo y ahora dirimen sus diferencias no solo en lo personal, sino también en su posicionamiento respecto del leonesismo. Sería mucho más edificante que en vez de llamarnos de todo interna y externamente nos sentáramos en una mesa para ver de qué manera podemos ayudar a León a mejorar. Tirarse los trastos permanentemente para ver quién es más leonesista o quién tiene la bandera más grande me parece que ayuda muy poco a que la sociedad leonesa avance económicamente como merece.

¿Tiene el Partido Popular problemas para tener un discurso fuerte en León?

No lo creo en absoluto. Nosotros tenemos muy claro la defensa de León y el proyecto común de Castilla y León. No tenemos dudas y en nuestros congresos no tenemos problemas para expresar la configuración de la Comunidad. El PSOE sí constantemente, pero sus problemas internos no pueden en absoluto convertirse en los problemas ni de León, ni de Castilla y León.

Recién nombrado coordinador de organización interna del PP de Castilla y León, sigue muy presente en la política autonómica. ¿El viaje de ida a Bruselas tiene un billete de vuelta en un momento cercano?

Un viaje de vuelta por supuesto, aunque la clave de la pregunta es el momento. Yo no me quedo a vivir aquí ni de coña, pero en política yo siempre me he planteado el futuro hasta las próximas elecciones, en este caso europeas. Si cuando lleguen (quedan cuatro años y tres meses), el partido decide que me quedo aquí, encantado porque me gusta el trabajo que hago aquí; que tengo que irme a otro sitio o a mi casa, pues lo asumiré, daré las gracias e iré donde me manden.

Su situación en las Cortes de Castilla y León ha abierto el debate sobre las incompatibilidades y los salarios de los procuradores. ¿Cree que ya es momento?

El momento es este o podría haber sido mucho tiempo antes. Lo cierto es que si no se ha hecho hasta ahora es por algo y la razón es porque no es fácil afrontarlo. Lo que sorprende es que quienes saben a duras penas cómo funciona el Parlamento sean quienes pretenden liderar una solución a una situación que viene de largo. Es verdad que la situación de las Cortes de Castilla León puede parecer anómala en relación con otros parlamentos y que a lo mejor podría ser el momento de sentarse para reestructurar su esquema de funcionamiento, pero tengo claro que este tipo de debates solo lo pueden liderar las fuerzas políticas que conocen el Parlamento y que tienen la solidez suficiente como para saber adecuadamente la situación y el futuro.

¿Está hablando de Partido Popular y Partido Socialista?

Claro

Estamos hablando de dos cosas que pueden o no ir unidas: por un lado incompatibilidades y, por otra, salarios de los procuradores.

En incompatibilidades el planteamiento es muy sencillo y yo lo defendí muchas veces aunque no se llevara a efecto; lo planteo ahora y lo plantearé en el futuro: lo mejor sería utilizar el modelo que tiene el Congreso de los Diputados. Eso se puede hacer y eso afecta a todos los parlamentarios porque la incompatibilidad no se genera por cobrar más o menos sino por el hecho mismo de ser parlamentario e intervenir en cuestiones en las que se puedan tener intereses. Y ahí es donde empiezan los problemas para algunos. El régimen de dedicaciones exclusivas es algo que habrá que analizar en su momento, pero que requiere de un acuerdo entre las formaciones políticas.

¿Sería este el momento de fijar un sueldo a los procuradores?

Yo creo que en Castilla y León están pasando cosas bastante más importantes para los ciudadanos que saber si los procuradores deben recibir dietas o salarios. Algunos sé que sólo les importa esto y a qué dedicamos nuestro tiempo los que hemos sido parlamentarios, pero yo creo que a los ciudadanos les importa bastante más saber cómo va a ser la sanidad del futuro, que si los procuradores van a tener dedicación exclusiva o no. A lo mejor algunos deberían saber qué es lo importante y cuando tengan claro qué es lo importante seguramente serán capaces de tomar mejores decisiones.