Feijóo empuja a Mañueco y a los otros barones a tener sus propios Presupuestos para poder criticar a Sánchez

Publicado por Europa Press Valaldolid / Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo ayer que las comunidades autónomas gobernadas por su partido están intentado tener unos presupuestos en sus territorios «manteniendo» el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones. Dicho esto, ha criticado que haya formaciones a las que «no les interesa tener estabilidad», en alusión principalmente a Vox. «Todos los presidentes autonómicos están intentando tener presupuestos», dijo Feijóo antes de presentar la conferencia del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que organizó el diario ‘La Razón’. Feijóo ha criticado que el Gobierno no haya presentado en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 cuando hacerlo es «una obligación constitucional». Para sostener esa acusación, el PP necesita que sus comunidades autónomas tengam presupuestos.

Después del pacto presupuestario sellado hace dos semanas entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, otras autonomías del PP como Murcia y Aragón siguen negociando con la formación de Santiago Abascal para intentar llegar a un acuerdo que, por ahora, aún no se ha materializado. Desde Vox se exige un «pronunciamiento solemne» sobre inmigración y sobre políticas verdes para pactar las cuentas.

Siguiendo esa estela marcada por el líder nacional del PP, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha convocado el lunes a los partidos políticos con representación en las Cortes a la ronda de contactos anunciada en el pasado Debate de Política General, aunque Vox ya ha anunciado que no irá al considerar que despreció sus propuestas al hacer un gurruño con el documento presentado. Están convocados para el viernes, 4 de abril, los representantes del PSOE, de Vox y del PP, por lo que previsiblemente será ese día cuando se produzca el primer encuentro formal entre el presidente de la Junta y el nuevo líder del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, que será el interlocutor de los socialistas por primera vez y no el ya ex líder Luis Tudanca. Para el lunes, 7 de abril, están convocados UPL, Soria Ya, Por Ávila y Podemos —no está convocado Francisco Igea-.

En el caso de Vox, tras recibir la convocatoria su portavoz parlamentario, David Hierro, ha respondido que «el presidente de la Junta dejó el otro día clara su respuesta a nuestras propuestas sobre los asuntos a tratar: Hacer una bola de papel con ellas y arrojarlas al suelo del hemiciclo», en referencia a lo ocurrido el pasado miércoles en el Debate de Política General. «Es innecesario dicho encuentro».

Núñez Feijóo recrimina a Pedro Sánchez que no tenga Presupuestos por eso presiona a los líderes de sus territorios