Mañueco inicia hoy la ronda de reuniones con los partidos de la que se ausentará Vox

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, iniciará mañana, viernes 4 de abril, la nueva ronda de contactos con los representantes de los partidos políticos con presencia en las Cortes y se reunirá en concreto con PP y con PSOE ya que Vox ha rehusado acudir a esta cita por considerar que no ha respondido aún a las propuestas que los de Santiago Abascal hicieron en noviembre y que repitieron en el documento que el presidente arrugó y arrojó al suelo en el reciente Debate de Política General. «A qué vamos a ir si ya tenemos la respuesta», ha argumentado en concreto el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, que ha lamentado que Fernández Mañueco no esté dispuesto a aceptar «los principios básicos» de Vox para sacar adelante el presupuesto de 2025, cuando son «los mismos» que ha aceptado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Sí acudirán a la cita el Grupo Popular y el Grupo Socialista que estará representando en este caso por el nuevo secretario autonómico, Carlos Martínez, que, según ha asegurado el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, acudirá a su primer encuentro institucional con el presidente de la Junta para «hablar en positivo» de los problemas y de las soluciones de Castilla y León. Tudanca ha explicado que ha trabajado con Carlos Martínez para preparar esta reunión con Fernández Mañueco y ha asegurado que el secretario autonómico no va a ocupar más de un minuto en la conversación con el presidente de la Junta al asunto sobre la renovación de los cargos del PSOE en la Mesa de las Cortes, cambio que necesita del apoyo de los ‘populares’ en el Parlamento. «No va a centrar la reunión en eso, no queremos centrar nuestras ocupaciones y preocupaciones en eso de ninguna de las maneras», ha aseverado Luis Tudanca que ha avanzado que Martínez acude a la reunión que ha convocado Fernández Mañueco para reivindicar, para proponer y para pensar en el interés de Castilla y León y en que le importa a la gente, como el problema de los aranceles impuestos por Donald Trump. La nueva ronda de contactos convocada por Fernández Mañueco seguirá el lunes, día 7, con los representantes de UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila y Unidas-Podemos ya que el presidente de la Junta no ha citado a Francisco Igea, que ha tachado esta decisión a «una de las típicas rabietas del presidente» al que ha acusado de usar la política «como instrumento de la venganza personal». «Le dices cosas feas en el pleno, cosas que no le gustan y te castiga con el látigo de su indiferencia. Pero, bueno, el grado de infantilismo del presidente Mañueco no es una novedad para nadie de los que habitan esa tierra», ha sentenciado quien fue su socio de gobierno en el anterior mandato. Por su parte, el procurador de Podemos, Pablo Fernández ha adelantado que es «muy probable» que no acuda a una reunión que, según ha augurado, no servirá «de nada», más allá de «blanquear» la imagen de un presidente al que ve incapaz de acordar con alguien ni de articular consensos con los que piensan diferente. «Lo único que quiere Mañueco es la foto que blanquee su imagen y darse una pátina de persona dialogante».

