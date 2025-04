Mañueco se propone prorrogar las Cuentas en CyL también en 2026 al ser año electoral

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Carriedo, cerró ayer su ronda de reuniones «cordiales y útiles» con todos los representantes de los partidos políticos con representación en las Cortes excepto Vox con acuerdos en torno a la Ley contra la Violencia de Género que ya se tramita en las Cortes y con un posicionamiento común contra los aranceles. No llegó a un acuerdo para aprobar los Presupuestos, tal como desea el líder de su partido, Núñez Feijóo. Mañueco anunció que las Cuentas, que están prorrogadas para este 2025 porque no tiene apoyos suficientes en las Cortes de CyL, podría prorrogarse también el próximo año y habló de la posibilidad de que esta situación se alargue también en 2026 al ser año electoral. También dejó clara su intención de concluir la legislatura y no convocar elecciones anticipadas.

A la ronda de contactos han asistido los representantes de todos los partidos políticos a excepción de Vox, cuyos responsables declinaron la invitación. Además, pese a que inicialmente el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también anunció su intención de no acudir sí ha asistido precisamente dada la relevancia económica de la política arancelaria.

En estos encuentros, Mañueco ha acordado con el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez; el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez; el responsable de UPL, Luis Mariano Santos; el presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia; el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, y el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, trabajar de forma conjunta para frenar el impacto de los aranceles. Así, el presidente ha aprovechado para convocar una reunión el próximo martes 15 de abril con todos los partidos, representantes de los sectores más afectados, agentes económicos y sociales y dirigentes de la FRMP para tratar este asunto e informar de un primer paquete de medidas anunciado en el Consejo de Gobierno del pasado jueves para frenar el impacto arancelario y que supera los 16 millones de euros.

Otro de los acuerdos alcanzados es lograr la unión parlamentario en torno al Proyecto de Ley contra la Violencia de Género planteado por la Junta, una norma que ya está en trámite parlamentario y en vía de enmiendas. Ppese a que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley paralela finalmente ha rechazado tramitarla para trabajar con la norma de la Junta y lograr «mejorarla» vía enmiendas. Enmendar la norma de la Junta para frenar esta «lacra» ha sido la decisión también del resto de grupos. Así, el procurador de Unidas Podemos ha anunciado que lleva 60 enmiendas a la norma, ya que, a su juicio, el texto de la Junta es «muy general» y es necesario incidir en algunas cuestiones como la situación de las mujeres en el mundo rural o equipos multidisciplinares.