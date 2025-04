La Junta destaca la respuesta «como nunca en la historia» del 23-A

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León destacó ayer que las distintas actividades con motivo del Día de la Comunidad, 23 de abril, tuvieron una afluencia «masiva» y «como nunca antes en la historia», con 100.000 personas en los 12 conciertos del día 22, 10.000 en las marchas y unas 25.000 en Villalar de los Comuneros. «Los ciudadanos han respondido desde la libertad», dijo el portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz ha defendido que la organización de celebraciones a lo largo de toda la Comunidad no ha restado la presencia de ciudadanos en la campa del municipio de Villalar, donde, según los datos que ha aportado, se llegaron a congregar 25.000 personas.

A esta cifra ha sumado las 100.000 personas que han asistido a los distintos conciertos y los 1.000 ciudadanos que han participado en las carrera populares.

"Hemos llegado a todo el territorio, ofrecer más actividades y que lleguemos al máximo de personas que asisten no ha generado ningún tipo de perjuicio a ninguna de las actividades más tradicionales", ha señalado el portavoz, quien ha defendido la idea de actuar en todo el territorio.

En este sentido ha defendido la organización de actividades por parte de la Fundación para la Promoción de los Valores de Castilla y León dependiente de la Junta para asegurar una celebración en "libertad" y ha considerado que las Cortes deberán "reflexionar" sobre la utilidad de la Fundación Castilla y León.

"Habrá que reflexionar sobre el cumplimiento de los fines para los que fue creada y la utilidad de esa fundación", ha señalado.

No obstante, Fernández Carriedo ha recordado que la fiesta de Castilla y León ha coincidido con los días de luto decretados por la muerte del papa Francisco. "Nosotros lo hemos respetado y ese luto llevó a aparejar la no presencia del Gobierno de Castilla y León y de su presidente en los actos más festivos y más lúdicos que quizá no fueran compatibles con la declaración de luto que se había establecido para el conjunto de España".

Este contexto es, precisamente y como ha explicado, lo que determinó no celebrar la entrega de Premios Castilla y León y la no asistencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y de los miembros de la Junta a los conciertos programados.

Sobre este asunto ha asegurado que aún no se ha marcado una fecha para la celebración de los Premios Castilla y León y ha asegurado "desconocer" el contenido de otros galardones como el Premio Cervantes que se entregó este 23 de abril pese a ser día de luto.

Así, Fernández Carriedo ha señalado en torno a la entrega de los Premios Castilla y León hay "una cierta tradición vinculada a los premios, donde se invita a un número muy notable de personalidades y hay un encuentro social".