La provincia de León ha vuelto a destacar en el panorama internacional gracias a una conexión inesperada con Steve Jobs, el visionario fundador de Apple. Su icónico superyate Venus, un prodigio de diseño y tecnología, incorporó madera de chopo procedente de las choperas leonesas, un detalle que resalta la calidad de los recursos naturales de este territorio y su impacto en proyectos de talla mundial, según ha informado este miércoles la Universidad de León durante la presentación de un foro sobre el chopo.

El Venus, nombre de la diosa del amor y diseñado por Steve Jobs en colaboración con el afamado diseñador francés Philippe Starck en la naviera Feadship, es una obra maestra de 78 metros de eslora que combina minimalismo y tecnología avanzada. Según fuentes especializadas, el yate, botado en 2012 tras la muerte de Jobs, cuenta con cubiertas de madera de teca y elementos estructurales que incluyen madera de chopo, un material valorado por su ligereza y resistencia, características ideales para la construcción naval de lujo. La madera de chopo de León, conocida por su calidad en la industria del contrachapado, fue seleccionada para formar parte de este proyecto, según información recopilada de empresas locales del sector maderero, como Garnica Plywood, con sede en Valencia de Don Juan, especializada en tableros de chopo de alta calidad.

El uso de chopo leonés en el Venus no solo pone en valor la industria maderera de la provincia, sino que también conecta a León con una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Steve Jobs, quien falleció en 2011, supervisó personalmente el diseño del yate, asegurándose de que cada detalle reflejara su filosofía de simplicidad y excelencia. Según la biografía escrita por Walter Isaacson, Jobs expresó su compromiso con el proyecto a pesar de su enfermedad: “Sé que es posible que muera y deje a Laurene este bote a medio construir, pero tengo que seguir, ya que si no lo hago quiere decir que admito que me voy a morir”.

El Venus, valorado en aproximadamente 120 millones de dólares, ha captado la atención mundial no solo por su diseño innovador, sino también por su reciente colisión en 2024 con otro yate de lujo en Nápoles, un incidente que volvió a poner el foco en esta embarcación única. Actualmente, el yate pertenece a Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, y sigue siendo un símbolo de la visión de su creador.

La vinculación del Venus con la madera de chopo de León refuerza la importancia de la industria maderera local, que genera empleo y riqueza en la provincia. León tiene empresas que son líderes en la producción de contrachapado de chopo, un material que combina sostenibilidad y versatilidad, utilizado en sectores tan diversos como la construcción, el mobiliario y, ahora, la náutica de lujo. Este reconocimiento internacional pone de manifiesto el potencial de León como proveedor de materiales de alta calidad para proyectos globales.

Además, la historia del Venus es una oportunidad para destacar el legado de Steve Jobs, cuya influencia trasciende la tecnología y llega hasta los detalles más minuciosos de sus creaciones. La madera de chopo leonesa, cultivada en las fértiles tierras de la provincia, se convierte así en un emblema de la conexión entre la innovación tecnológica y los recursos naturales de León.