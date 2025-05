El PSCyL pedirá al ministro Puente que mejore los horarios de los trenes

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró ayer que la solución a la supresión de las paradas de los trenes de alta velocidad y larga distancia en el corredor Madrid-Galicia pasa por una mejora de los horarios, más que por una rectificación de Renfe que mantiene los cambios en su programación a partir del 9 de junio. En el foro Conversaciones Políticas, organizado por El Mundo de Castilla y León, Carlos Martínez aseguró que los socialistas no piden que se mantengan «estrictamente» los horarios existentes hasta ahora, que señaló se han cambiado por algo, sino que se haga un análisis de las necesidades de los viajeros para mejorar las frecuencias y la oferta que se hace a la ciudadanía. «Necesitamos que los horarios se ajusten a las necesidades de la gente», dijo para reclamar una conexión a primera hora de la mañana y a última de la tarde, porque aseguró que llegar a las 10.30 horas a Madrid sólo permite ir al Museo del Prado. «Va por ahí la solución», apuntó Carlos Martínez, quien insistió en que hay que buscar «una opción mejor», con independencia de lo que opine el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. De esta forma, abogó por establecer un «mapa diferente del que hay», mediante un «consenso» con los territorios afectados para hacer «más eficientes» los trenes, porque insistió no sirve de nada llegar a mediodía a Madrid, en lugar de a primera hora. Precisamente, por ello, han pedido desde Soria un tren a primera hora directo para llegar pronto a la capital de España, porque si tiene paradas en todos los municipios se convierte en «ineficiente», informa Ical.

De esta forma, el secretario autonómico del PSOE apostó por buscar un «punto de equilibrio», a través del «acuerdo» y el «consenso» con todos los territorios. Además, reconoció que entiende la reacción de los municipios que han visto recortadas las paradas porque están «hartos» de «varapalos» por decisiones políticas, que se basan sólo en criterios económicos, no sociales o territoriales.

«Vamos a dar la batalla», continuó el dirigente socialista, quien apostó por conseguir una negociación que permita alcanzar un acuerdo «justo» con las necesidades de los territorios. Además, pidió a la Junta que renueve el mapa concesional del transporte de viajeros por carretera, para después ofrecer los servicios gratuitos a los ciudadanos, porque de lo contrario sólo beneficiará a las ciudades y sus alfoces.

Cambios en el Grupo

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró además que se mantendrá como alcalde de Soria «hasta el último minuto», y dejará su responsabilidad municipal cuando llegue el momento de tomar posesión como presidente de la Junta, un extremo que confesó está revisando, tras ser preguntado si dejará de ser regidor cuando se convoquen las próximas elecciones autonómicas, que a su juicio se celebrarán en marzo. Su disposición personal, añadió, es «tirar del carro» y señaló que hay «grandes referentes» en la familia socialista de Castilla y León. Tras unos meses «muy intensos» al frente del PSCyL, se mostró convencido de que podrán ganar las elecciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «el más flojo» de la historia de la Comunidad, a pesar del «fuego amigo» y «enemigo» o de los «errores no forzados», por lo que añadió le preocupa que no estén «centrados». Además, confesó que le obsesiona configurar un equipo, un «ejército romano», para invitar a los castellanos y leoneses a atreverse al cambio político. En ese sentido, Carlos Martínez aseguró que el PP no va a poder gobernar «jamás» la Comunidad sin la «muletilla» de Vox porque apostilló que «esto ha cambiado». En su opinión, el PSOE es el único que ofrece una alternativa a la suma de PP y la «extrema derecha», a su juicio un «caballo de Troya» para la democracia.

