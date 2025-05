El reparto de menores migrantes exije a CyL «acoger un 300% más»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, lamentó ayer que el reparto de menores migrantes exija a comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha «acoger un 300 por ciento más» mientras que Cataluña «solo tendría que incrementar el cinco por ciento sus plazas», merced al acuerdo del Gobierno con Junts que demuestra, a juicio de Carriedo, que el Ejecutivo «utiliza la política de migración como elemento para contentar a sus socios».

En declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, Carriedo criticó el trato dispensado por el Gobierno a algunas comunidades frente a otras, que «cuando hay que repartir los fondos del impuesto a la banca, es al revés: le dan más al que más PIB tiene y menos al que menos PIB tiene». Por ello, afeó al Gobierno que «para repartir recursos se beneficie a los partidos separatistas» cuando, si se trata de un problema de Estado, «el 300 por cien lo abordemos las comunidades leales y el 5 por ciento, las separatistas».

No obstante, el consejero Carlos Fernández Carriedo Carriedo reconoció que estos datos no están especificados por el Gobierno sino por los medios de comunicación, ya que existe «una amplia falta de información» desde el Ejecutivo, y la Junta no sabe si tendría que acoger ese 300 por ciento más respecto a las 130 plazas específicas con las que cuenta la Comunidad para dar cobijo a menores migrantes no acompañados, con respecto a los 178 menores que acoge actualmente, en relación al «pico máximo» de 198 personas a la vez que se alcanzó el año pasado o sobre los 275 «niños y niñas que pasaron por el sistema de protección en Castilla y León» durante todo el año.

Datos, todos ellos, que el portavoz de la Junta aseguró que remitieron al Gobierno pero que teme que este utilice «según lo que le interesa» para conseguir el resultado «que el Gobierno quería: que comunidades como Castilla-La Mancha y Castilla y León tengamos que incrementar nuestra red de atención a menores no acompañados en un 300 por cien y que Cataluña lo incremente solo un cinco por ciento, como pactó con Junts».

«Un problema serio»

«Este es un tema que hay que tomar en serio», pidió Carriedo al Gobierno, en especial tras las imágenes de los últimos días sobre la llegada de nuevos migrantes a Canarias, y considera «difícil de entender y explicar» que el Ejecutivo esté «utilizando la política de migración como elemento para contentar a sus socios, y no en el interés de niños y ciudadanos».

En todo caso, el portavoz de la Junta reiteró que «falta muchísima información» y que, a día de hoy, las comunidades no saben «cuántos son» los menores que llegarán a cada territorio ni la financiación, en un proceso que Carriedo argumentó que «no se puede hacer de la noche a la mañana» porque se necesita no solo de el acondicionamiento de las infraestructuras sino de «formar a los profesionales», lo que requiere de «tener un escenario a medio y largo plazo que no se ha abordado por el Gobierno», que lamentó que quiera «trasladar el problema a algunas comunidades».

